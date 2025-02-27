الخميس 27 فبراير 2025
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مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على اللائحة الداخلية وإقامة منتدى الأعمال أبريل القادم

مجلس جامعة بنها الأهلية،
مجلس جامعة بنها الأهلية، فيتو

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها الحكومية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد.

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اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية 


واستهل الدكتور تامر سمير، الجلسة بتقديم التهنئة لمنسوبى الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
ووافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، كما وافق المجلس على تعديل الجداول الدراسية خلال شهر رمضان الكريم بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للترم الثاني من العام الجامعي الحالي وذلك في إطار حرص الجامعة علي توفير البيئة الدراسية المناسبة للطلاب.
ووافق المجلس أيضا على وضع الضوابط الخاصة بمسؤولي الإرشاد الأكاديمي ومسؤولي الجودة ببرامج الجامعة، كما وافق المجلس على اعتماد منح التفوق الدراسي لأوائل خريجي البرامج ومنح وفاة العائل.
وقال الدكتور تامر سمير أن المجلس استعرض مشاركة جامعة بنها الأهلية فى معرض الجامعات الدولي الثاني والذي عقد في يناير الماضي بالرياض وذلك بهدف تسويق برامج الجامعة.
كما وافق المجلس على إقامة منتدى ريادة الأعمال بجامعة بنها الأهلية خلال النصف الأول من شهر أبريل 2025 وإقامة مسابقة للمشاريع الابتكارية على هامش المنتدى وذلك بمشاركة رجال الأعمال والصناعة والمؤسسات الوطنية ورواد الأعمال تحت رعاية صندوق المبتكرين والنوابغ.
كما وافق المجلس على إطلاق مبادرة الخير يجمعنا لدعم الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بالإضافة إلى مكافحة الإدمان والمخدرات والتوعية بمخاطرها.
كما استعرض المجلس عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدد من المؤسسات المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.

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الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس جامعة بنها خلال شهر رمضان جامعة بنها الاهلية جامعة بنها

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