محافظ القليوبية يدشن مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بالمساجد بأخرى جديدة

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تدشين مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بمصاحف جديدة بمساجد القليوبية والتي أطلقها الدكتور اسامة السيد الأزهري - وزير الأوقاف مساهمة من التحالف الوطني في مبادرة عودة الكتاتيب.

تطبيق مبادرة عودة الكتاتيب بالقليوبية

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والدكتور ياسر حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية والمهندس أحمد كمال شعلان رجل الاعمال بالقليوبية وعضو التحالف الوطني بالقليوبية حيث هدفت هذه المبادرة الى توفير عدد "ألف ١٠٠٠ مصحف" والتى تعد مرحلة أولى ويتم استئناف باقي المراحل تباعا خلال شهر رمضان.

محافظ القليوبية،دور المجتمع المدني في دعم أبناء المحافظة في مبادرة الكتاتيب

من جانبه، هنأ محافظ القليوبية المواطنين بحلول شهر رمضان المعظم، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا.

وقد أكد وكيل وزارة الأوقاف إن هذه المبادرة تمم لأول مرة في تاريخ الأوقاف وهو ما يؤكد على دور المجتمع المدني في دعم أبناء المحافظة.

منسق التحالف الوطني للجمعيات الأهلية بالقليوبية، احتفال التحالف بشهر رمضان



اوضح احمد شعلان منسق التحالف الوطني للجمعيات الأهلية بالقليوبية أن التحالف دشن المبادرة احتفالا بشهر رمضان لدعم المساجد والكتاتيب مقدما التهنئة الي جموع المواطنين احتفالا بشهر رمضان

مؤكدا انه في إطار الدور المجتمعي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وسعيه الدائم لمساندة جهود الحكومة في توفير الدعم اللازم للمواطنين، خاصةً الفئات الأولى بالرعاية علي مدار العام في شكل مبادرات مجتمعية متنوعة.

مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بالقليوبية،فيتو

مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بالقليوبية،فيتو

مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بالقليوبية،فيتو

مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بالقليوبية،فيتو

مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بالقليوبية،فيتو

مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بالقليوبية،فيتو

مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بالقليوبية،فيتو

مبادرة استبدال المصاحف المستهلكة بالقليوبية،فيتو

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