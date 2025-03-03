4 مصابين في عملية طعن بإسرائيل

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بسقوط 4 مصابين في عملية طعن في حيفا وأشارت إلى أن خلفية العملية قيد الفحص.

عملية طعن في حيفا

وفي أواخر شهر فبراير الماضي وقع انفجار استهدف 3 حافلات في تل أبيب، حيث نقل موقع واللا العبري عن مصادر قولها: إن العبوات الناسفة التي عثر عليها جنوبي تل أبيب كان مخططا لها أن تنفجر بشكل متزامن.

إعلام إسرائيلي يتحدث عن مصدر العبوات الناسفة في انفجار تل أبيب

وزعم موقع واللا العبري، أنه تم العثور على عبوة ناسفة لم تنفجر في جنوب تل أبيب وقد كتب عليها "انتقاما لطولكرم".

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التقدير الأمني الحالي يشير إلى أن الهجوم مصدره الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أنه تم العثور على عبوة ناسفة أخرى في حافلة بحولون جنوب تل أبيب.

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