الجاني فلسطيني متزوج إسرائيلية، ارتفاع حصيلة الدهس بمحطة حافلات جنوب حيفا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 13 شخصًا أصيبوا بجروح في شمال إسرائيل الخميس بعدما دهستهم سيارة يقودها فلسطيني، مشيرة إلى أنها تشتبه في "هجوم إرهابي".

وقالت الشرطة في بيان "هناك شكوك بأنه هجوم إرهابي. تمكنت قوات الشرطة من اعتراض مركبة مشبوهة وألقت القبض على المشتبه به الذي من الممكن أن يكون مسؤولًا عن عملية الدهس" التي وقعت عند تقاطع "كركور" جنوب حيفا.

وأضافت أن 13 شخصًا، بينهم أحد عناصرها، أصيبوا بجروح، اثنين منهم في حال "حرجة".

وأوضحت الشرطة في بيانها أن المشتبه فيه "فلسطيني يبلغ من العمر 53 عامًا من منطقة جنين، كان في إسرائيل بشكل غير قانوني ومتزوج إسرائيلية".

وأفادت بأن "ظروف وجوده في إسرائيل قيد التحقيق"، مشيرة إلى أن "النتائج الأولية تشير إلى أنه تعمّد استهداف مدنيين كانوا ينتظرون في محطة للحافلات".

وتصاعدت حدَّة التوتر في الأسابيع الأخيرة مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا كبيرًا في شمال الضفة الغربية المحتلة استخدم فيه الدبابات لأول مرة منذ 20 عامًا.

وجاءت العملية التي أطلق عليها الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" بعد أيام من سريان وقف إطلاق النار في غزة وامتد إلى عدة مخيمات للاجئين بالقرب من مدن جنين وطولكرم وطوباس.

والعمليات العسكرية شائعة في مخيم جنين للاجئين الذي قدرت الأمم المتحدة عدد سكانه بنحو 24 ألف نسمة قبل بدء الهجوم.

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