العثور على عبوة ناسفة في حافلة بحولون جنوب تل أبيب

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أنه تم العثور على عبوة ناسفة أخرى في حافلة بحولون جنوب تل أبيب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية: اشتباه بوجود عبوتين لم تنفجرا في بات يام وتعليق حركة القطار الخفيف بعد رصد مشتبه به.

انفجار 3 حافلات في تل أبيب

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن التحقيقات الأولية بشأن انفجار 3 حافلات في بات يام بالقرب من تل أبيب تظهر أن التفجيرات في الحافلات ناجمة عن وضع عبوات ناسفة.

خلفية قومية وراء انفجار تل أبيب

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنه يشتبه بأن التفجير في بات يام خلفيته قومية.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، وقوع انفجار واندلاع حريق في ثلاث حافلات داخل موقف في مدينة بات يام، جنوب تل أبيب. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

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