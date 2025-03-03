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رياضة

موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

يوفنتوس
يوفنتوس

الدوري الإيطالي، يلتقي يوفنتوس نظيره هيلاس فيرونا مساء اليوم الإثنين، على ملعب "إليانز ستاديوم"، في ختام الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الإيطالي - الكالتشيو.


موعد مباراة يوفنتوس وهيلاس فيرونا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة  يوفنتوس ضد فيرونا في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم الإثنين.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس أمام  فيرونا

ومن المقرر أن تذاع مباراة يوفنتوس ضد فيرونا عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1" (AD SPORTS Premium 1).

ويسعى يوفنتوس لمواصلة الانتصارات في الدوري الإيطالي، بتحقيق الفوز الخامس على التوالي بالبطولة أمام هيلاس فيرونا  لتأمين تواجده بالمربع الذهبي.

وودع يوفنتوس مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا ،كما يبتعد عن انتر ميلان متصدر ترتيب الكالتشيو بـ 9 نقاط.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 49 نقطة، فيما يأتي هيلاس فيرونا في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

 

وكان يوفنتوس ودع مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابًا على إيندهوفن الهولندي 2-1، والخسارة إيابًا بنتيجة 1-3.

وخرج فريق السيدة العجوز من منافسات الدور ربع النهائي في كأس إيطاليا، عقب الخسارة أمام إمبولي بركلات الترجيح 2-4.

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