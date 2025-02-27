يوفنتوس يودع كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام إمبولي بركلات الترجيح

خسر فريق يوفنتوس من ضيفه إمبولي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 وذلك بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الدور ربع نهائي كأس إيطاليا.

وسجل يوسف مالح هدف التقدم لفريق إمبولي في الدقيقة 22، وتعادل يوفنتوس عن طريق تورام في الدقيقة 66.

وبتلك النتيجة يودع يوفنتوس كأس إيطاليا من دور ربع النهائي، بينما يتأهل إمبولي للدور نصف النهائي.

تشكيل يوفنتوس أمام إمبولي

حراسة المرمى: بيرين.

خط الدفاع: ويا، جاتي، كيلي وكامبياسو.

خط الوسط: كوبمينرس، تورام وماكيني.

خط الهجوم: كولو مواني، فلاهوفيتش وجونزاليس.

وتأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا بعد الفوز أمام نظيره فريق كالياري برباعية نظيفة، بينما تلهب إمبولي على حساب فيورنتينا بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3 بعد التعادل 2 - 2.

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