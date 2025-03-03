الإثنين 03 مارس 2025
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رياضة

موعد مباراة نوتينجهام فورست وإيبسويتش تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس الاتحاد الإنجليزي، يلتقي  نوتينجهام فورست وإيبسويتش تاون مساء اليوم الاثنين في دور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري.

موعد مباراة نوتينجهام فورست وإيبسويتش تاون

وتنطلق صافرة مباراة نوتينجهام فورست وإيبسويتش تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الاثنين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

القناة الناقلة لمباراة نوتينجهام فورست أمام إيبسويتش تاون

ومن المقرر أن تذاع مباراة نوتينجهام فورست وإيبسويتش تاون عبر شاشة قناة بى ان سبورت 2 HD.

وانطلقت مساء يوم الجمعة الماضي، منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

وحصلت 7 فرق على بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة، وتختتم منافسات دور الـ16 مساء اليوم الإثنين بمباراة بين نوتينجهام فورست وإيبسويتش تاون.

وتأهل مانشستر سيتي  إلى الدور المقبل من البطولة، بعد فوزه ضد بليموث بنتيجة 3/1، في حين ودع نيوكاسل يونايتد على يد برايتون بعد الهزيمة بهدفين لهدف.

في حين واجه مانشستر يونايتد خصمه فولهام، حيث انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1/1، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح والتي حسمها فولهام لصالحه.

وأجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مساء الأحد، مراسم قرعة ربع النهائي، دور الـ8، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2024-2025.

وأسفرت القرعة عن مواجهة لـ مانشستر سيتي ضد بورنموث، حيث لا يمثل الأخير خصمًا سهلًا في ظل الأداء الجيد تحت قيادة المدرب أندوني إيراولا هذا الموسم.

وتنطلق منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة 28 مارس حتى الإثنين 31 من الشهر نفسه.

نتائج قرعة دور الـ8 من كأس الاتحاد الإنجليزي

فولهام ضد كريستال بالاس.
بريستون ضد أستون فيلا.

بورنموث ضد مانشستر سيتي.

برايتون ضد نوتينجهام فورست أو إيبسويتش تاون.

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