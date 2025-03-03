قطار الدوري المصري يصل المحطة الأخيرة.. 6 أندية تتنافس على ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج.. صراع ثنائي بين الأهلي وبيراميدز لحسم القمة.. والزمالك يبحث عن فوزه الأول مع بيسيرو

الدوري المصري، تنطلق اليوم الإثنين منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري المصري والأخيرة للمرحلة الأولي للبطولة بمواجهات قوية لحسم المقاعد المتبقية في مجموعتي التتويج والهبوط.

نظام بطولة الدوري المصري

وتقام بطولة الدوري المصري هذا الموسم بنظام جديد يقضي بتقسيم الفرق الثمانية عشر إلى مجموعتين، وفقًا لنتائج الدور الأول حيث تشمل المجموعة الأولى 9 أندية لتحديد البطل والفرق المتأهلة للمشاركات القارية.

وتضم المجموعة الثانية 9 أندية لتحديد الفريقين الهابطين هذا الموسم لدوري القسم الثاني على أن تشارك الفرق في الدور الثاني للدوري بنفس رصيدها في نهاية الدور الأول.



وضمنت 6 أندية التواجد في مجموعة تحديد اللقب، وهي: بيراميدز والأهلي والزمالك والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، وتتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم.

وحجزت 6 أندية مقاعدها في مجموعة الهبوط، وهي: غزل المحلة وسموحة والجونة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، وتتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم أيضًا.

مواجهات الجولة الـ 17 للدوري

ويلتقي الأهلي في مواجهة مرتقبة طلائع الجيش الأربعاء المقبل بستاد القاهرة، كما يواجه بيراميدز المتصدر ضيفه سيراميكا كليوباترا بستاد الدفاع الجوي.

ويحتل الأهلي الوصافة برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب الصدارة قبل نهاية الدور الأول، فيما يحتل الطلائع بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

فيما يأمل بيراميدز تعزيز صدارته بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في مواجهة سيراميكا صاحب المركز السادس برصيد 24 نقطة، بقيادة مدربه علي ماهر.

بيسيرو يبحث عن فوزه الأول مع الزمالك

ويسعى الزمالك لاستعادة الانتصارات وتحقيق الفوز الأول مع مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو بعد 3 تعادلات بنفس النتيجة 1-1 حين يحل ضيفًا على إنبي في ملعب المقاولون العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة بقيادة مدربه محمد إسماعيل.

كما تشهد الجولة الـ 17 لبطولة الدوري المصري مواجهات مثيرة، على رأسها: صدام المصري البورسعيدي ومودرن سبورت، وصراع بين مدربي شمال أفريقيا متمثل في التونسي أنيس بوجلبان مدرب المصري والجزائري عبد الحق بن شيخة مدرب مودرن.

ويلعب البنك الأهلي ضد حرس الحدود، كما يلتقي فاركو ضيفه الجونة، ويلتقي الاتحاد وسموحة في ديربي سكندري، بينما يواجه زد منافسه الإسماعيلي، ويلتقي بتروجت ضيفه غزل المحلة.

وتنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز، اليوم الإثنين بلقاءات: المصري ضد مودرن، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

وتقام غدا الثلاثاء مواجهات بين الاتحاد وسموحة، وإنبي ضد الزمالك، وزد أمام الإسماعيلي، ثم يسدل الستار على الجولة، الأربعاء المقبل، بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبتروجت مع غزل المحلة، كما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

وتتنافس 6 أندية على حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري الممتاز.

والفرق الستة هي: حرس الحدود “22 نقطة ”و فاركو “22 نقطة” وطلائع الجيش “21 نقطة” وزد اف سي “20 نقطة” وبتروجيت “19 نقطة” والاتحاد السكندري “18 نقطة”.

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

ويتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- الزمالك 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي 27 نقطة

5- البنك الأهلي 26 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- حرس الحدود 22 نقطة

8- فاركو 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- غزل المحلة 17 نقطة

14- سموحة 17 نقطة

15- الجونة 16 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري المصري

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موعد انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري، حيث تحدد لها أيام ١١ و١٢ و١٣ مارس من الشهر الجاري.

أضاف أحمد دياب في تصريحات ذاعية: “لا توجد قرعة للدور الثاني، نحن في انتظار الجولة الـ17 وبعدها يتم تحديد المراكز تلقائيًا حيث سيتم تحويل الأرقام لأسماء الأندية”.

المباريات تنطلق في التاسعة والنصف

كما أكد دياب أن مباريات الدوري المصري ستقام في التاسعة والنصف خلال شهر رمضان المبارك على قنوات أون سبورت.

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