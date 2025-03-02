أحمد دياب: أزمات الدوري تقلصت وأسعار تذاكر المباريات في متناول الجميع

تحدث أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن دور رابطة الأندية في الدوري الممتاز بشكله الجديد بالموسم الجاري 2024 -2025.

وقال أحمد دياب في تصريحات إذاعية: إن عدم ظهور رابطة الأندية في الإعلام والوسط الكروي هذا الموسم بشكل كبير جاء بسبب قلة الأزمات وهذا أمر إيجابي.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية

وواصل إن الأمور الإيجابية التي تحققت هذا الموسم كثيرة جدا، وكنا نظهر بسبب المشاكل والأزمات الخاصة بالأندية واتحاد الكرة.

وأضاف إن اختيار طه عزت مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية جاء من قبل رابطة الأندية لتولي هذا المنصب، وهو شاب مميز يعمل بحيادية وتفان ويؤدي دوره بشكل مميز".

وعن عودة الجماهير تدريجيا في الكرة المصرية قال إن عودة الجماهير أصبحت بنسبة 95% في البطولات المحلية، لأن كل الملاعب يحضر فيها الجماهير بالسعة الكاملة وفقط استاد القاهرة وبرج العرب 30 ألف، ونعمل على تحسين جودة تجربة حضور المشجع للمباراة في الاستاد حتى يكون هناك تشجيع للجماهير على الحضور".

واختتم دياب تصريحاته:"أسعار تذاكر حضور المباريات في مصر هي الأقل في العالم وفي متناول الجميع".

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