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رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17

ترتيب الدوري المصري، تنطلق منافسات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز، غدا الإثنين بلقاءات المصري ضد مودرن، والبنك الأهلي أمام حرس الحدود، وفاركو مع الجونة.

وتقام الثلاثاء المقبل، مواجهات بين الاتحاد وسموحة، وإنبي ضد الزمالك، وزد أمام الإسماعيلي، ثم يسدل الستار على الجولة، الأربعاء المقبل، بمواجهات الأهلي ضد طلائع الجيش، وبتروجت مع غزل المحلة، كما سيلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا.

ويتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث قبل مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من البطولة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17 

1- بيراميدز 39 نقطة

2- الأهلي 36 نقطة

3- الزمالك 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي 27 نقطة

5- البنك الأهلي 26 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7- حرس الحدود 22 نقطة

8- فاركو 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- غزل المحلة 17 نقطة

14- سموحة 17 نقطة

15- الجونة 16 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 17 

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري 

الاثنين 3 مارس

المصري ضد مودرن سبورت - 9 مساءً

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9 مساءً

 فاركو ضد الجونة - 9 مساءً

الثلاثاء 4 مارس

الاتحاد السكندري ضد سموحة - 9 مساءً

 إنبي ضد الزمالك - 9 مساءً

 زد ضد الإسماعيلي - 9 مساءً

الأربعاء 5 مارس

الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساءً

 بتروجت ضد غزل المحلة - 9 مساءً

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - 9 مساءً

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

وتتنافس 6 أندية علي حجز ثلاث مقاعد في مجموعة التتويج مع الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري الممتاز.

 والفرق الستة هم حرس الحدود “22 نقطة ”و فاركو “22 نقطة” وطلائع الجيش “21 نقطة” وزد اف سي “20 نقطة” وبتروجيت “19 نقطة” والاتحاد السكندري “18 نقطة”.

ونجحت 6 أندية في حجز مقعدها في مجموعة التتويج علي لقب الدوري المصري الموسم الجاري، وهم بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بعد انتهاء الجولة الـ 16 وقبل الأخيرة للدوري

كما ضمنت 6 أندية، المشاركة في مجموعة الهبوط، وهم غزل المحلة وسموحة والجونة  والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، بينما تتبقى 3 مقاعد بانتظار الحسم في هذه المجموعة بمواجهات الجولة الأخيرة للمرحلة الأولي للدوري.

ويقام الدور الثاني لبطولة الدوري المصري بنظام المجموعتين، وتضم كل مجموعة 9 أندية، الأولى لتحديد هوية البطل والفرق المتأهلة للمشاركات القارية، والثانية لتحديد هوية الفريقين اللذين سيهبطان لدوري القسم الثاني.

وتشارك الأندية في الدور الثاني للدوري المصري، بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول.

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