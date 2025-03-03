الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل الشرنقة الحلقة الرابعة، أحمد داود يسلم باسل الزارو للبوليس

الشرنقة، فيتو
الشرنقة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الشرنقة حول حازم ( أحمد داود) الذي يواصل جموحه في الطموح، ويعيش في عالمين مختلفين.

ففي واقعه العادي يقضي وقتا لطيفا مع أسرته في الساحل حيث تأتي أسرة زوجته سلمى إلى “الشاليه” ويجلسون سويا ويلعب مع شقيق سلمى الشطرنج.

وفي أحلام اليقظة يحلم حازم أنه يشتري مول لتوسيع تجارته في المخدرات، وتبدو حياته في خطر بسبب جلال تاجر المخدرات ( رامي الطمباري )

وتنتهي الحلقة بتسليم حازم علي الكيال ( باسل الزارو ) للبوليس ويتخلص من أعدائه بخطة ذكية.

وعلى هامش الحلقة تلتقي سلمى بشخص كانت تعرفه قبل زواجها من حازم، كما أنها تواصل التفتيش في أوراق حازم.

تفاصيل مسلسل الشرنقة الحلقة الثالثة

دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الشرنقة حول أحمد داود الذي يذهب مع عائلته إلى المصيف، وبالرغم من هذا لا تزال زوجته سلمى تشعر أن حاله ليس على ما يرام وتحاول الضغط عليه للخروج من دوامة العمل التي لا تنتهي.

ثم يكلف حازم بمهمة جديدة مع أحد رجال الأعمال المشبوهين ليخلصهم بطريقته الخاصة من أموال أعمالهم المشبوهة، وخلال الحلقة ينتقل حازم إلى عالم أحلام اليقظة، حيث يفتتح مراكز علاج إدمان ليستغلها في تجارته الجديدة في المخدرات، ويتعرض للخطر بسبب علي الكيال "باسل الزارو" في نهاية الحلقة، حيث تنقلب سيارته وهو بها ومعه دنيا “سارة أبي كنعان” وقبيل أن يقضي عليه علي يختبئ هو ودنيا منه، وكان الضابط قد حذر سلمى من هذا الأمر وأخبرها حينما ذهبت للقائه لتخبره أنها لم تفهم شيئا من ملف زوجها الذي اطلعت عليه. 

 

أبطال مسلسل الشرنقة

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود  دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملائه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجأ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

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رمضان 2025 مسلسل الشرنقة الحلقة الثالثة مسلسل الشرنقة مسلسل الشرنقة الحلقة الرابعة أحمد داود

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