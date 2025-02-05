الأربعاء 05 فبراير 2025
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صحة ومرأة

الكركم، لجمال البشرة وتحسين الذاكرة وصحة القلب

فوائد الكركم للصحة
فوائد الكركم للصحة

فوائد الكركم، ذلك التوابل الذهبي الذي يضفي لونًا ونكهة مميزة على الأطعمة، ليس مجرد إضافة للطهي، بل هو كنز صحي وجمالي استخدمته الثقافات المختلفة منذ آلاف السنين. 

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الكركم تعتمد على ما يحتوي عليه الكركم من مادة الكركومين، بشكل أساسي، وهي المادة الفعّالة الأساسية التي تمنحه خصائصه الفريدة

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد الكركم الصحية والجمالية التي تجعل منه عنصرًا لا غنى عنه في حياتنا اليومية.

 

أولًا: أهم فوائد الكركم الصحية

 

الكركم لصحة الجسم
الكركم لصحة الجسم

مضاد للالتهابات: يُعتبر الكركومين من أقوى مضادات الالتهاب الطبيعية، فهو يعمل على تثبيط الجزيئات التي تُسبب الالتهابات في الجسم. لذلك، يُنصح بتناوله بشكل منتظم للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالالتهاب، مثل التهاب المفاصل.

مضاد للأكسدة: يحتوي الكركم على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. هذه الخاصية تجعله عنصرًا فعّالًا في الوقاية من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

 

تعزيز صحة الدماغ: أظهرت بعض الدراسات أن الكركومين يمكن أن يزيد من مستويات عامل التغذية العصبية الدماغي (BDNF)، وهو بروتين يلعب دورًا حيويًا في صحة الدماغ والذاكرة. بذلك، قد يساعد الكركم في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية مثل الزهايمر.

 

تحسين صحة القلب: يعمل الكركومين على تحسين بطانة الأوعية الدموية، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن خصائصه المضادة للالتهاب ومضادات الأكسدة تساهم في الحفاظ على صحة القلب.

 

تعزيز جهاز المناعة: للكركم خصائص معززة للمناعة، إذ يساعد الجسم على مقاومة العدوى بفضل تأثيره المضاد للبكتيريا والفيروسات. تناول كوب من الحليب الذهبي (حليب بالكركم) يمكن أن يكون طريقة رائعة لتعزيز المناعة.

 

تحسين الهضم: يُستخدم الكركم تقليديًا كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، فهو يخفف من الانتفاخ والغازات ويحسّن من عملية الهضم بشكل عام. كما أن خصائصه المضادة للالتهابات تساعد في تهدئة القناة الهضمية.

 

ثانيًا: فوائد الكركم الجمالية

 

الكركم للبشرة
الكركم للبشرة

تفتيح البشرة: بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، يُستخدم الكركم في تفتيح البشرة وتوحيد لونها. يمكن صنع قناع طبيعي من الكركم والعسل لتقليل التصبغات والبقع الداكنة.

مكافحة حب الشباب: الكركم مضاد للبكتيريا، مما يجعله فعّالًا في مكافحة حب الشباب والبثور. استخدام عجينة مكونة من الكركم والماء يمكن أن يقلل من الاحمرار والتورم المرتبطين بحب الشباب.

مكافحة علامات الشيخوخة: تساعد مضادات الأكسدة في الكركم على محاربة علامات الشيخوخة المبكرة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. يمكن خلط الكركم مع الزبادي ووضعه على الوجه للحصول على بشرة نضرة وشابة.

علاج فروة الرأس: يمكن استخدام الكركم لعلاج مشكلات فروة الرأس مثل القشرة والحكة، فهو يساعد في تنظيف الفروة وتقوية بصيلات الشعر، مما يعزز من نمو شعر صحي وقوي.

 

ثالثًا: طرق استخدام الكركم

في الطهي: يمكن إضافة الكركم إلى مختلف الأطعمة مثل الأرز والشوربات والكاري لإضفاء نكهة مميزة وفوائد صحية.
في المشروبات: يمكن تحضير مشروب دافئ من الكركم والزنجبيل والعسل، يُعرف بـ "الحليب الذهبي"، والذي يُعتبر مثاليًا لتعزيز المناعة.
كقناع للوجه: خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع الزبادي والعسل، ووضعه على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بماء دافئ.
كمكمل غذائي: يتوفر الكركم على شكل كبسولات، ويمكن تناوله كمكمل غذائي بعد استشارة الطبيب.

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نصائح وتحذيرات

يُفضل تناول الكركم بكميات معتدلة، إذ إن الإفراط في تناوله قد يُسبب مشاكل في المعدة أو حساسية لبعض الأشخاص.
عند استخدام الكركم كقناع للوجه، يُنصح بتجربته على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود رد فعل تحسسي.
النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم يجب أن يستشيروا الطبيب قبل استخدام الكركم كمكمل غذائي.

 

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