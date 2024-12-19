الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء في أسوان

حبس تشكيل عصابي،
حبس تشكيل عصابي، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس  تشكيل عصابي بأسوان تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء بأسوان؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة بمديرية أمن أسوان قيام (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء.

ضبط 4 عصابات لسرقة الدراجات النارية والأدوات الكهربائية بالجيزة وبني سويف

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (17500 لتر سولار – 6 سيارات "ربع نقل" بدون لوحات معدنية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

 

 وأضافوا بقيامهم بالتحصل على المواد البترولية من داخل محطة كائنة بدائرة المركز عن طريق (عامل بالمحطة "سيئ النية") أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التربح.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة حبس تشكيل عصابي قطاع الأمن العام مديرية أمن أسوان قطاع الأمن

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى الهرم

ضبط 4 عصابات لسرقة الدراجات النارية والأدوات الكهربائية بالجيزة وبني سويف

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

ضبط أقراص مخدرة بـ 6.5 مليون جنيه داخل مصنع ترامادول بالإسكندرية

القبض على تشكيل عصابي سرقوا 3 طلاب بالإكراه داخل حديقة عامة بالسويس

الداخلية تستجيب لـ التماس مواطن "من ذوى الهمم" لاستخراج بطاقة الرقم القومى وتسليمها له بمنزله

ضبط 5 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

القبض على تشكيل عصابى سرق هاتف محمول به محفظة إلكترونية من مالك مكتبة بـ15 مايو

ads

الأكثر قراءة

صدمة لجماهير الزمالك بسبب إصابة ناصر ماهر في لقاء سيراميكا

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

20 مليون جنيه كلمة السر، زاهي حواس يكشف حقيقة تأجير الأهرامات ليوتيوبر أمريكي

الصحة: تكليف رئاسي بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي

تصل لحد السيول، الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

روسيا باقية ولن نواجه إسرائيل، أحمد الشرع يجيب عن جميع أسئلة الشعوب العربية

جماهير الزمالك تسخر من إمام عاشور بعد أزمة عمر كمال (فيديو)

الصحفيين تكشف سبب شطب عماد الدين أديب من النقابة

منوعات

المزيد

عنفت طفلا مصابا بالتوحد، حبس مربية أطفال مغربية

وثيقة تكشف جريمة قتل وقعت قبل 350 عاما

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

يصل لـ 31 ألف دولار، سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 19-12-2024

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالرزق الوفير

أسماء سورة البينة وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية