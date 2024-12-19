حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء في أسوان

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي بأسوان تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء بأسوان؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة بمديرية أمن أسوان قيام (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد البترولية بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (17500 لتر سولار – 6 سيارات "ربع نقل" بدون لوحات معدنية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وأضافوا بقيامهم بالتحصل على المواد البترولية من داخل محطة كائنة بدائرة المركز عن طريق (عامل بالمحطة "سيئ النية") أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التربح.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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