أخبار مصر اليوم: الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين.. الاحتياطي الاستراتيجي من السلع 6 شهور.. جدول الدراسة في رمضان وفق قرارات وزارة التربية التعليم

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 79 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية لمدة 4 سنوات برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك.

كما أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 80 لسنة 2025 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الإنجيلية لمدة 4 سنوات برئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

ونُشر القراران فى الجريدة الرسمية.

رئيس الوزراء يستعرض موقف منظومة تداول الأقطان.. ويوجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.

السياحة والآثار تعلن بدء أعمال ترميم وإعادة تأهيل متحفي أسوان والنوبة

بدأت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار في مشروع ترميم وإعادة تأهيل متحف أسوان وإعداد سيناريو العرض المتحفي الخاص به وذلك بعد الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة له، هذا بالإضافة إلى البدء في أعمال تطوير سيناريو العرض بمتحف النوبة والخدمات المقدمة به.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام ل المجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذين المشروعين حيث يعملان على إحياء اثنين من أهم المتاحف المصرية، فضلًا عن كونهما إضافة جديدة للسياحة المصرية بمحافظة أسوان لاسيما محبي منتج السياحة الثقافية، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للآثار يولي هذين المشروعين أولوية كبيرة للانتهاء منهما على الوجه الأمثل بما يتناسب وأهميتهما التاريخية والأثرية وما يضمهما من كنوز أثرية هامة من مختلف الحقب التاريخية، لاسيما تاريخ أسوان.

وقام العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، واللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي برئاسة الدكتور على عمر العميد الأسبق لكلية السياحة والفنادق، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، بتفقد المتحفين لدراسة الوضع الراهن لهما، وذلك بمرافقة الدكتور محمود مبروك مستشار الوزير لشئون العرض المتحفي، والدكتور أسامة عبد الوارث رئيس أيكوم مصر وعضو لجنة سيناريو العرض المتحفي، والدكتور أحمد حميدة المشرف على المتاحف الإقليمية، ومديري متحفي النوبة وأسوان.

وأوضح العميد هشام سمير أن أعمال تطوير متحف أسوان تشمل ترميم المبني الرئيسي للمتحف والسور المحيط بالمتحف، بالإضافة إلى تطوير شبكة الكهرباء والتغذية الجديدة وعمل منظومات الأعمال الميكانيكية، فضلا عن مشروع تطوير منظومة الإضاءة داخل المتحف والمنطقة المحيطة به، إلى جانب تزويده بمنظومة تأمين شاملة، لافتا إلى أن جميع الأعمال سوف تتم وفقا للدراسات التي أعدها المجلس الأعلى للآثار مسبقا لتطوير المتحف.

وأضاف الدكتور على عمر أن أعمال التطوير ستشمل أيضًا إعداد سيناريو العرض المتحفي الخاص به بحيث يستعرض، من خلال القطع الأثرية، تاريخ محافظة أسوان وجزيرة فيله على مر العصور القديمة، بالإضافة إلى سرد نظم وأنماط الحياة اليومية التي كانت موجودة على الجزيرة، والحياة العسكرية بها منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر الإسلامي.

كما ستشمل أعمال التطوير رفع كفاءة خدمات الزائرين وتحسين تجربتهم أثناء زيارتهم بجزيرة فيله حيث من المقرر إنشاء مارينا خشبية لاستقبال الزائرين عبر المراكب النيلية، وتوفير أماكن لاستراحتهم، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الكافيتريات والبازارات لبيع الهدايا التذكارية والمنتجات التقليدية التراثية لمدينة أسوان، وتطوير دورات المياه. كما سيتم رفع كفاءة الموقع العام للمتحف حيث المتحف والجزيرة ومعبد فيله.

التجنيد والتعبئة" تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوى الهمم، وانطلاقًا من مسئوليتها الاجتماعية لتوفير سبل الراحة والتيسير عليهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظات الإسماعيلية وقنا وأسوان مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبى وإنهاء المواقف التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبى على المستفيدين بأماكن تواجدهم بالمحافظات التابعين لها.

وخلال مراسم تسليمهم شهادات الإعفاء الطبى وإنهاء مواقفهم التجنيدية ألقى اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على إتباع كافة السبل الممكنة لإنهاء كافة الإجراءات التجنيدية لذوى الهمم وكبار السن باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع

كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية لذوى الهمم أعقبها تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية وأعرب ذوو الهمم ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كل أوجه الرعاية والإهتمام بإعتبارهم جزءًا أصيلًا من أبناء شعب مصر العظيم.

ننشر جدول الدراسة في رمضان وفق قرارات وزارة التربية التعليم

. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت 24 مايو 2025 وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025، على أن تلتزم المدارس بإكمال شرح المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية المحددة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان، مع تطبيق نظام الحضور والغياب بشكل صارم، واستمرار التقييمات الأسبوعية، الواجبات المنزلية، والأداءات الصفية.

وأوضحت أن جميع الاختبارات الشهرية تتم بحضور الطالب، ولن يتم إعادة أي اختبار إلا في حالات الغياب بعذر رسمي، حيث تشكل هذه التقييمات 70% من درجات الطالب، منها 10% للسلوك والمواظبة.

وفيما يخص المدارس المصرية اليابانية، أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان ستكون من 7:45 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

مواعيد الدراسة في المدارس خلال رمضان 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم جدول الدراسة في رمضان وفق النظام التالي:

المدارس ذات الفترة الواحدة: من 8:00 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

المدارس ذات الفترتين:

الفترة الصباحية: من 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا.

الفترة المسائية: من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

تشديدات على الالتزام بالحضور والتقييمات الشهرية

وشددت الإدارات التعليمية على أهمية الالتزام بالحضور، مؤكدة أنه لن يتم إعادة الاختبارات الشهرية للطلاب المتغيبين، إلا إذا كان الغياب بعذر موثق رسميًا، مثل إجازة مرضية أو السفر للخارج، وفقًا لما تنص عليه القرارات الوزارية.

الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى بعد أن ارتفعت الأيام الماضية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من التقلبات الجوية بدءا من الأربعاء المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية، ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على مناطق من القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

كما من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين ، حيث يستمر الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الغربية، و على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 13

التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر

وأكدت وزارة التموين استمرار المعارض السلعية مع تغيير النشاط العام لتوفير احتياجات المواطنين في المواسم المختلفة.

وأشارت إلى استمرار جهود تعزيز الأمن الغذائي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بالكميات الكافية، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المواطنين.

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية وكافة الأنشطة التموينية والتجارية، والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية خاصة خلال شهر رمضان.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية كرتونة رمضان الغذائية، والتي يتم طرحها في معارض أهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين.

وجاءت أسعار كرتونة رمضان في منافذ التموين ومعارض أهلًا رمضان كالأتي:

كرتونة بسعر 200 جنيهًا، تضم 8 سلع بعدد 11 صنفا تشمل كيلو أرز، كيلو سكر، زجاجة زيت خليط 800 مل، مكرونة زنة 350 جرامًا 3 أكياس، صلصة زنة 300 جرام، مسلي زنة 350 جرام، شاي زنة 40 جرام 2 باكو، كيس ملح طعام زنة 300 جرام.

كرتونة بسعر 300 جنيهًا، تضم 10 سلع بعدد 14 صنف تشمل 2 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، 2 مكرونة زنة 350 جرام، 2 شاي ناعم زنة 40 جرام، زجاجة زيت خليط زنة 800 مل، صلصة زنة 350 جرام، مسلي زنة 350 جرام، كيس ملح طعام زنة 300 جرام، كيس بلح جاف، كيس فول تدميس.

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