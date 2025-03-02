التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية تتجاوز مدة 6 أشهر.

وأكدت وزارة التموين استمرار المعارض السلعية مع تغيير النشاط العام لتوفير احتياجات المواطنين في المواسم المختلفة.

وأشارت إلى استمرار جهود تعزيز الأمن الغذائي، بما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بالكميات الكافية، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المواطنين.

وأكدت وزارة التموين أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية وكافة الأنشطة التموينية والتجارية، والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز، وتوافر كافة السلع الأساسية خاصة خلال شهر رمضان.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية كرتونة رمضان الغذائية، والتي يتم طرحها في معارض أهلا رمضان وكذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين.

وجاءت أسعار كرتونة رمضان في منافذ التموين ومعارض أهلًا رمضان كالأتي:

كرتونة بسعر 200 جنيهًا، تضم 8 سلع بعدد 11 صنفا تشمل كيلو أرز، كيلو سكر، زجاجة زيت خليط 800 مل، مكرونة زنة 350 جرامًا 3 أكياس، صلصة زنة 300 جرام، مسلي زنة 350 جرام، شاي زنة 40 جرام 2 باكو، كيس ملح طعام زنة 300 جرام.

كرتونة بسعر 300 جنيهًا، تضم 10 سلع بعدد 14 صنف تشمل 2 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، 2 مكرونة زنة 350 جرام، 2 شاي ناعم زنة 40 جرام، زجاجة زيت خليط زنة 800 مل، صلصة زنة 350 جرام، مسلي زنة 350 جرام، كيس ملح طعام زنة 300 جرام، كيس بلح جاف، كيس فول تدميس.

كرتونة بسعر 400 جنيهًا، تضم 12 سلعة بعدد 17 صنف تشمل 2 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، 2 مكرونة زنة 350 جرام، 2 شاي ناعم زنة 40 جرام، زجاجة زيت خليط زنة 800 مل، 2 ملح طعام زنة 300 جرام، صلصة زنة 350 جرام، مسلي زنة 700 جرام، بلح جاف، فول تدميس، لوبيا، فاصوليا.

كرتونة بسعر 500 جنيهًا، تضم 13 سلعة بعدد 18 صنف تشمل 2 كيلو أرز، 2 كيلو سكر، زيت خليط زنة 800 مل، 3 أكياس مكرونة زنة 350 جرام، 2 صلصة زنة 300 جرام، مسلي 700 جرام، شاي ناعم زنة 250 جرام، ملح طعام زنة 300 جرام، بلح جاف، فول تدميس، لوبيا، فاصوليا، لفة قمر الدين.

كرتونة بسعر 600 جنيهًا، تضم 13 سلعة بعدد 23 صنف تشمل 3 كيلو أرز، 3 كيلو سكر، زجاجة زيت خليط زنة 800 جرام، 5 مكرونة زنة 350 جرام، 2 صلصة زنة 300 جرام، مسلي 700 جرام، شاي ناعم زنة 250 جرام، 2 ملح طعام زنة 300 جرام، بلح جاف، فول تدميس، لوبيا، فاصوليا، لفة قمر الدين.

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