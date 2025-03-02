الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ننشر جدول الدراسة في رمضان وفق قرارات وزارة التربية التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الفصل  الدراسي الثاني لصفوف النقل. 

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت 24 مايو 2025 وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025، على أن تلتزم المدارس بإكمال شرح المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية المحددة.

استمرار الدراسة والتقييمات في رمضان

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان، مع تطبيق نظام الحضور والغياب بشكل صارم، واستمرار التقييمات الأسبوعية، الواجبات المنزلية، والأداءات الصفية.

 وأوضحت أن جميع الاختبارات الشهرية تتم بحضور الطالب، ولن يتم إعادة أي اختبار إلا في حالات الغياب بعذر رسمي، حيث تشكل هذه التقييمات 70% من درجات الطالب، منها 10% للسلوك والمواظبة.

وفيما يخص المدارس المصرية اليابانية، أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان ستكون من 7:45 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

مواعيد الدراسة في المدارس خلال رمضان 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم جدول الدراسة في رمضان وفق النظام التالي:

المدارس ذات الفترة الواحدة: من 8:00 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

المدارس ذات الفترتين:

الفترة الصباحية: من 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا.

الفترة المسائية: من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

 

تشديدات على الالتزام بالحضور والتقييمات الشهرية

وشددت الإدارات التعليمية على أهمية الالتزام بالحضور، مؤكدة أنه لن يتم إعادة الاختبارات الشهرية للطلاب المتغيبين، إلا إذا كان الغياب بعذر موثق رسميًا، مثل إجازة مرضية أو السفر للخارج، وفقًا لما تنص عليه القرارات الوزارية.

يأتي هذا التنظيم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لضمان استمرار العملية التعليمية بكفاءة خلال شهر رمضان، مع الحفاظ على مستوى تحصيل الطلاب وتقييمهم بشكل عادل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاختبارات الشهرية التربية والتعليم المدارس المصرية اليابانية القرارات الوزارية امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

إتاحة التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الأول الإعدادي عبر بوابة التعليم الإلكتروني

مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان 2025 بالمدارس اليابانية

فتح باب التقديم في المدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسي 2025/ 2026

الحشائش البحرية درع الحياة الزرقاء في مواجهة التغير المناخي.. جهود عالمية ومحلية لحمايتها واستعادتها.. دعم المبادرات البيئية والمشاركة بحملات تنظيف الشواطئ أبرز مساهمات الأفراد

وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الرقابة على الأسواق بالجيزة خلال شهر رمضان

محافظة الجيزة تستعد لشهر رمضان.. معارض بأسعار مخفضة.. رقابة مكثفة على الأسواق والمطاعم.. وتحسين الخدمات العامة

التعليم تكشف حقيقة تخفيف المناهج ورفع الغياب خلال رمضان 2025

لسكان محافظة الجيزة، اعرف مواعيد غلق المحال خلال رمضان وإجازة عيد الفطر
ads

الأكثر قراءة

علي جمعة عن الحب بين الولد والبنت: الحبيب له أجر شهيد في هذه الحالة

ولد وبنت بيحبوا بعض وما ينفعش يتجوزوا يعملوا إيه علشان علاقتهم تستمر؟ على جمعة يرد (فيديو)

إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة تقاضي رشوة

مسلسلات رمضان 2025، خناقة في لوكيشن تصوير مسلسل ياسمين صبري |خاص

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

عودة أبو تريكة للأهلي بإعلان الاستاد يتصدر التريند، النشطاء: شكله هيعيد معانا

أحمد دياب: أزمات الدوري تقلصت وأسعار تذاكر المباريات في متناول الجميع

نقابة المعلمين تكشف الحقيقة حول مزايدة مستشفى الجزيرة وترد على مزاعم المخالفات المالية

منوعات

المزيد

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز فى ثانى أيام رمضان بالسوق المحلى

140 ألف جنيها سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد

أحدث أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أحمد أمين يعود للنشل لإنقاذ شقيقه من الموت في الحلقة الأولى من مسلسل النُص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، ما أفضل العمل في الشهر الكريم؟ وزير الأوقاف السابق يوضح

علي جمعة عن الحب بين الولد والبنت: الحبيب له أجر شهيد في هذه الحالة

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام الكفارة والنذر مع رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية