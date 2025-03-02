ننشر جدول الدراسة في رمضان وفق قرارات وزارة التربية التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستبدأ يوم السبت 24 مايو 2025 وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025، على أن تلتزم المدارس بإكمال شرح المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية المحددة.

استمرار الدراسة والتقييمات في رمضان

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة مستمرة خلال شهر رمضان، مع تطبيق نظام الحضور والغياب بشكل صارم، واستمرار التقييمات الأسبوعية، الواجبات المنزلية، والأداءات الصفية.

وأوضحت أن جميع الاختبارات الشهرية تتم بحضور الطالب، ولن يتم إعادة أي اختبار إلا في حالات الغياب بعذر رسمي، حيث تشكل هذه التقييمات 70% من درجات الطالب، منها 10% للسلوك والمواظبة.

وفيما يخص المدارس المصرية اليابانية، أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية أن مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان ستكون من 7:45 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

مواعيد الدراسة في المدارس خلال رمضان 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم جدول الدراسة في رمضان وفق النظام التالي:

المدارس ذات الفترة الواحدة: من 8:00 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

المدارس ذات الفترتين:

الفترة الصباحية: من 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا.

الفترة المسائية: من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

تشديدات على الالتزام بالحضور والتقييمات الشهرية

وشددت الإدارات التعليمية على أهمية الالتزام بالحضور، مؤكدة أنه لن يتم إعادة الاختبارات الشهرية للطلاب المتغيبين، إلا إذا كان الغياب بعذر موثق رسميًا، مثل إجازة مرضية أو السفر للخارج، وفقًا لما تنص عليه القرارات الوزارية.

يأتي هذا التنظيم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لضمان استمرار العملية التعليمية بكفاءة خلال شهر رمضان، مع الحفاظ على مستوى تحصيل الطلاب وتقييمهم بشكل عادل.

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