الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من انخفاض في درجات الحرارة بدءا من الأربعاء المقبل

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى بعد أن ارتفعت الأيام الماضية، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من التقلبات الجوية بدءا من الأربعاء المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية، ويصاحب ذلك أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الإثنين 3-3-2025

حالة الطقس غدًا، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًّا

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية  من نشاط للرياح غدا على مناطق من القاهرة الكبرى وذلك على فترات متقطعة.

كما من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة.

 

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الاثنين  ، حيث يستمر الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الغربية،  و على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة   نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 13

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