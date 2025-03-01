تطوير مركز خدمة العملاء بعيادة بنها الشاملة لتقديم خدمات متكاملة

شهد فرع التأمين الصحي بالقليوبية، تحديثًا شاملًا لمركز خدمة العملاء بعيادة بنها الشاملة، ليصبح مركزًا نموذجيًا يقدم خدمات متكاملة للمترددين على العيادة.

يأتي هذا التطوير تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، في إطار استراتيجية الهيئة لتحديث العيادات وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أكد الدكتور سيد جلال، مدير التأمين الصحي بالقليوبية، أن الفرع، يسعي لتطوير كافة مراكز خدمات العملاء، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية.

قال مدير الفرع، إن تطوير مراكز خدمة العملاء يمثل أولوية رئيسية، حيث يسهم في تعزيز التواصل مع المرضى وتلبية احتياجاتهم بكفاءة، مما يرفع من جودة الخدمات الطبية.

أضاف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، أنه تم تزويد المركز بماكينة باركود لتسهيل إجراءات المرضى، وتقليل الازدحام، مما يسرّع عملية توجيههم ويحسن استجابة العاملين بشكل فعال.

أشار الدكتور سيد جلال، إلى أن المريض هو محور الاهتمام الرئيسي، ويجب على كل موظف أداء دوره بفاعلية لتقديم خدمة عملاء متميزة تلبي توقعات المنتفعين.

شدد على أهمية متابعة وتقييم أداء المركز بشكل مستمر، مع توفير برامج تدريبية للعاملين في مجالات خدمة العملاء، ومهارات التواصل، وإدارة الوقت، بهدف تحسين التعامل مع المشكلات والاستفسارات، مما يعزز رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

جاء تنفيذ هذا التطوير تحت إشراف الدكتور محمد صلاح، مدير المنطقة الطبية ببنها، والدكتورة فاطمة حسين، مديرة عيادة بنها الشاملة، وفريق العمل المعاون.

يُذكر أن عيادة بنها الشاملة تستقبل يوميًا نحو 1850 مريضًا، وتوفر خدمات طبية متكاملة في مختلف التخصصات، تشمل الممارس العام، الباطنة، العظام، الجراحة العامة، المسالك البولية، الأطفال، الأوعية الدموية، الكلي، الجلدية، المخ والأعصاب، الصدرية، الأنف والأذن، النساء والتوليد، بالإضافة إلى لجان تخصصية في مجالات القلب، الأورام، أمراض الدم، الروماتيزم، القولون التقرحي، والقساطر المخية، إلى جانب خدمات الأشعة، التحاليل، العلاج الطبيعي، وطب الأسنان.

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