مصرع 4 أشخاص في حريق سيارة نقل على الطريق الإقليمي بالقليوبية

شهد الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة القليوبية، بمنطقة طلعة الإقليمي بعد طلعة الباجور، حادث اشتعال النيران بسيارة.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية على الطريق، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثامين ومعرفة سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اشتعال سيارة نقل على الطريق الدائري الإقليمي، بمنطقة طلعة الإقليمي بعد طلعة الباجور.

على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث اشتعال النيران بسيارة نقل، على الطريق الدائري الإقليمي، بطلعة الإقليمي بعد طلعة الباجور، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

جرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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