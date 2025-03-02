مسلسل إش إش الحلقة الثالثة، محمد الشرنوبي يخدع مي عمر ويتزوجها عرفيا

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل إش إش حول مي عمر (إش إش) التي تفكر كثيرا بمختار، وتنتظر أن يتواصل معها، وبالفعل يتصل بها ويخبرها أنه قد افتقدها، ويتحدث معها حديثًا رومانسيًا.

تأتي شقيقتها لاحقًا لتخبرها بأنها حصلت على فرصة عمل جديدة في إحدى “الفلل”، مقابل عشرين ألف جنيه، فتوافق إش إش وتذهب إلى هناك، حيث ترقص في الحفلة.

وبعد انتهاء الحفل، يبدي الرجل إعجابه بالفقرة التي قدمتها إش إش برفقة حسن شاكوش وشقيقتها صفاء، لكنه يسخر من حجم شقيقتها، مما يدفع إش إش إلى ضربه والتشاجر معه.

يتم طردهما من الحفلة، لكن فيما بعد، يتوسط مكرم شخاليل ويقنع الرجل بمنحهما المال، وبينما كانت صفاء تتحدث مع شخاليل يتنصت بوشكاش إلى حديثهما حول طبيعة العمل الجديد، فيسيء الفهم ويعتقد أن إش إش وشقيقتها تعملان في الدعارة، ويخبر تيسير بهذا الأمر، مما يثير الجدل حولهما.

على الجانب الآخر، يذهب مختار إلى إش إش ويطلب منها الزواج، ويخبرها أن الزواج سيكون رسميًا لكن دون إعلان، توافق إش إش بشرط أن يكون الزواج على يد مأذون شرعي، فيطمئنها مختار بأنه سيفعل ذلك.

في هذه الأثناء، تشعر لبنى بالغضب من مختار وعلاقته بإش إش، خاصة بعد أن أرسلت شخصًا لمراقبتهما، وتخبر شادية بما يحدث، فتصاب شادية بالقلق وتقرر الذهاب إلى إخلاص كابوريا (والدة إش إش)، حيث تعايرها بفقرها وتطلب منها أن تبعد ابنتها إش إش عن ابنها مختار، مما يصيب إخلاص بالصدمة.

وتزداد صدمتها حينما تخبرها تيسير بأن ابنتها تعمل في الدعارة، وتختتم أحداث الحلقة بمشهد يظهر ضباط شرطة يراقبون منزل مختار وخاله، اللذين يقيمان حفلات ماجنة.

في تلك الأثناء، تذهب إش إش إلى هناك وتتزوج مختار، لكن المأذون الذي عقد قرانهما لم يكن حقيقيًا، بل كان خال مختار متنكّرًا في هيئة مأذون شرعي.

تامر حسني الغائب الحاضر في مسلسل إش إش

الرغم من عدم مشاركته بأي صورة في مسلسل إش إش إلا أن الفنان تامر حسني كان غائبا حاضرا في أحداث العمل.

فقد كان بوستر تامر حسني “ما وحشتكيش” يزين جدار غرفة إش إش وليس هذا فقط بل إن اسمه جاء في حوار دار بين إش إش ووالدتها (انتصار) في الحلقة الأولى من المسلسل حيث وجّهت له مي عمر حديثها حينما شعرت بالحزن بسبب إرغامها على الرقص وقالت له “خليك شاهد يا تامر يا حسني ع اللي بيحصل فيا.. مانا مش معلقاك على الحيطة على الفاضي”، لترد والدتها “ ده غلبان.. ده شاهد على حاجات كتير اوي وساكت”

ليس هذا فقط بل إن هناك مشهد جمع إش إش (مي عمر) وشقيقتها صفاء (شيماء سيف) في الحلقة الثانية من المسلسل بإحدى غرف المنزل وكان صوت تامر يغني في الخلفية أغنيته الشهيرة “كفاياك أعذار”

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة، وسوف يعرض عبر قنوات إم بي سي وبعض المنصات الإلكترونية الأخرى.

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