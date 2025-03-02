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رياضة

منتخب مصر للمحليين يتعادل سلبيا أمام جنوب إفريقيا في الشوط الأول

منتخب المحليين، فيتو
منتخب المحليين، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي، في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

أعلن وائل رياض تشكيلة منتخب مصر للمحليين، لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الأحد، في ذهاب المرحلة الأول من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، التي تنطلق فعالياتها في شهر أغسطس المقبل في ضيافة ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا. 

 

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

يبدأ منتخب مصر للمحليين مباراته أمام جنوب إفريقيا بتشكيل مكون من:

قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏تحتوي على النص '‏E الهمری 기기프 POUlI PO ك ايم المری اليصري RINCIRE لكرة ECTPTINEA محمود أبو السعود عبد الرحمن صميدة ميشو عمارة لؤي وائل شريف رضا مصطفى جمال يوسف. الجوهري سيد نيمار.محمد عنتر محمود دياسطي محمد السيد شكا محمد أبو النجا محمد جابر أيمن أشرف مهاب سامي - محمد مجدي رامز ميلاد -لي على حسين نان JBS OrΔ دانون ACU Carrier المتددة ا لمرياظ‏'‏

منتخب مصر يسعى للفوز على جنوب إفريقيا

يسعى منتخب مصر للمحليين بقيادة مديره الفني وائل رياض، لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في لقاء الإياب بالقاهرة يوم الأحد المقبل 9 مارس، من أجل التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، سعيا لانتزاع بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

 

منتخب المحليين يختتم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا

واختتم منتخب مصر للمحليين أمس السبت، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا، وركز الجهاز الفني بقيادة وائل رياض على مراجعة التعليمات الفنية الخاصة بطريقة اللعب التي سيلعب بها الفريق، بالإضافة إلى الواجبات الدفاعية والهجومية لمجموعة اللاعبين الذين سيبدأون اللقاء.

وائل رياض المدير الفني لمنتخب المحليين، فيتو
وائل رياض المدير الفني لمنتخب المحليين، فيتو

موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا للمحليين

وتنطلق مباراة منتخب المحليين مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على استاد “فري ستيت” بمدينة بلومفونتين، ولم تعلن أي جهة ما إذا كانت المباراة ستذاع تليفزيونيا من عدمه 

وبحسب بيان سابق صدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن مواجهة الذهاب تقام اليوم 2 مارس، في مدينة بلومفونتين بجنوب إفريقيا.

وأضاف البيان أن استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، سيستضيف مواجهة الإياب يوم 9 من ذات الشهر.

 

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