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حوادث

أمن الأقصر يضبط عنصرا إجراميا بحوزته سلاح ناري و2.2 كيلو حشيش وشابو

الأمن
الأمن

تمكنت مباحث مديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على عنصر إجرامي شديدة الخطورة بحوزته سلاح ناري وكمية متنوعة من المواد المخدرة.

ضبط تاجر مخدرات شهير في الأقصر 


تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط عنصر إجرامي شقي يدعى «ح.أح» 30 عاما، عاطل، وشهرته «البلزر» سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة ما بين مخدرات، وحيازة سلاح، وسرقات، مقيم بناحية نجع الخطباء بدائرة قسم شرطة الأقصر.


عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث بندر الأقصر في ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته فرد خرطوش وعدد طلقة واحدة، 2 كيلو حشيش، وربع كيلو شابو وسلاح أبيض «كتر» ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن النفس، و«الكتر» بقصد تقطيع جوهر الحشيش قبل إعداده للبيع، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الاثمه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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