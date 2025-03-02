شباب قبطي يزينون مستشفى أورام الأقصر بمناسبة شهر رمضان

حرص فريق فاعل خير الذى يضم عددا من الشباب القبطى، ضمن مبادرة "ارسم ضحكة"على تزيين مستشفى علاج الأورام بالمجان، وتجسيد الوحدة الوطنية، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال مرضى السرطان ممن يتلقون العلاج المجاني بأقسام المستشفى، والاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان بقدوم شهر رمضان المبارك.

أجواء رمضانية في الأقصر

واصطحب أحمد شوقي مسئول العلاقات العامة بالمستشفى، أعضاء المبادرة" فاعل خير" في زيارة لأقسام العلاج المختلفة تعرفوا من خلالها على طبيعة تلقي المرضى الأطفال للخدمة الطبية وسبل الرعاية الصحية المختلفة وتصاميم الغرف التي روعي فيها تغليب الطابع الطفولي عبر الرسوم الكارتونية والشخصيات الخارقة المحببة من جانب الأطفال، حتى يصل شعور بأن المستشفى منزلهم الثاني وبيئتهم المفضلة وليس مكانًا لتلقي العلاج فقط.

وبعد انتهاء الجولة، انتشر أعضاء مبادرة " فاعل خير" في أقسام مستشفى شفاء الأطفال، وتزيين الجدران والحوائط بزينة رمضان والفوانيس، بجانب توزيع الهدايا والألعاب عليهم والتقاط الصور التذكارية معهم لرفع معنوياتهم في رحلتهم العلاجية.

وخلال الفعالية، أكد شباب "فاعل خير" على اعجابهم الشديد بالخدمات الطبية المجانية المميزة التى تتم داخل أقسام المستشفى المختلفة والتى تساهم في إسعاد كبار السن، والأطفال مرضى السرطان والتى ترفع من معنوياتهم وأن الجميع بجوارهم خلال مشوارهم العلاجى.

ومن جانبه، رحب الأستاذ محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي للمستشفى، بفريق مبادرة فاعل خير، ضمن مبادرة "ارسم ضحكة" لإدخال البهجة والسرور على الأطفال مرضى السرطان، موجها الشكر والتقدير لهم، وحرصهم على تزيين مستشفى الأطفال، والاحتفال مع المرضى بقدوم شهر رمضان المبارك

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