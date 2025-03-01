رياح وطقس بارد يضرب الأقصر في أول أيام رمضان

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه حالة الطقس صباح اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان الكريم 2025، والذي يشهد حالة من البرودة ونشاط الرياح الخفيف.

حالة الطقس في الأقصر اليوم

كما يسود طقس مشمس وأجواء صافية على مراكز ومدن المحافظة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 22 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 28٪ درجة مئوية، ووصلت سرعة الرياح عند 22 ك/س.

هذا وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت بالتزامن مع أول أيام رمضان، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

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