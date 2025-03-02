تحرير 626 مخالفة تموينية في حملات على أسواق الفيوم خلال أسبوع (صور)

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنها شنت سلسلة من الحملات التموينية علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، استمرت لمدة أسبوع، وشارك فيها إدارة مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملات التموينية علي اسواق القري والمدن

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، ان الحملات تمكنت من تحرير 626 مخالفة تموينية، منها 204 مخالفة لقطاعي المخابز ومحطات الوقود، و422 مخالفة تموينية متنوعة بقطاع الاسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المخالفات الي الاجهزة الامنية بالمحافظة، لاحالتها الي النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ علي بمعرفة الحملات التموينية

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل محملة 7430 لترسولار، وسيارة نصف نقل محمله 5400 كيلو زيت محركات سيارات مجهول المصدر، وسيارة ربع نقل محمله 1400 كيلو جبنه مجهولة المصدر، 57 شيكارة سماد نترات نشادر زنة الشيكارة 50 كيلو جرام، خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله لدي التجار، ونصف طن اسماك ماكريل منتهية الصلاحية، و2500 كيلو جرام فول سوداني مفروك منتهي الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج المدون علي العبوة، و1885 كيلو جرام زبدة مجهولة المصدر غير مدون عليها أي بيانات، و38 شيكارة دقيق بلدي، وكمية كبيرة من السكر المعبأ ناقص الوزن القانوني بإجمالي 500 كيس قبل بيعها للمواطنين، و 23 زجاجة زجاحة زيت طعام مجهولة المصدر، وسلع غذائية منتهية الصلاحية بلغت 2014 قطعة متنوعة منها ( 370 لتر مشروبات غازية - 500 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك لانتهاء مدة صلاحيتها طبقا لتاريخ الانتاج المدون على كل عبوة )، و80 لتر بنزين 80.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، حتي تتمكن المديرية من مواجهة جشع بعض التجار.

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