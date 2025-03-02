الأحد 02 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس غدًا، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًّا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يستمر الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة ليسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الغربية، وعلى جنوب سيناء ومائل للحرارة جنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، حالة الطقس ثاني أيام رمضان

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ثاني أيام رمضان

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:14

 

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