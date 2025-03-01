لماذا أكثر أهل النار من النساء؟، رد غير متوقع من على جمعة

رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال إحدي الفتيات حول: "ليه أكتر أهل النار النساء؟".



سؤال شائك أمام الدكتور علي جمعة في أولى حلقات برنامجه الرمضاني

وعلق "على جمعة" مازحا، خلال برنامج "نور الدين والدنيا" المذاع على قناة "سي بي سي" قائلا: "الجنة هذه ثواب الله والنار عقاب الله، والنبي وصف لنا أن الجنة لها صفات معينة تدخلك الجنة".

صفات تقربنا من الجنة

وأضاف: "ولو أن تعين أخرق أي شخص لا يستطيع القيام بأي شيء، فهذا من أحب الصفات التي تقربنا من الجنة".



نساء عصر النبي

ولفت: "النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر أهل النار من النساء، لأن المرأة في الوقت ده كانت بعيدة شوية عن التعليم، وبالتالي بعيدة عن العمل والاحتكاك الاجتماعي وبالتالي هي بعيدة عن إعمار الكون".

النساء في ألف ليلة وليلة

وتابع: "عايزين تعرفوا المرأة زمان كانت عاملة إزاي وليه اتقال أكثر أهل النار من النساء اقرأوا ألف ليلة وليلة هتشوفوا الست كانت بتعمل ايه غيبة ونميمة وسخرية وتنمر ورغي على الفاضي ولهو طول النهار وكذب، هذه هي المرأة حاشاكم، إنما دلوقتي يا بنتي انتوا اتعلمتوا ومشغولين بإعمار الأرض".



السبب في أن أغلب النساء من أهل النار

وأشار:"المرأة الأكثر أهل النار لم تعط فرصة التعليم ولا العمل ولا عمارة الدنيا، ومن هنا كانت تشتغل بهذه الأعمال السيئة، ولذلك لما نتخلص من هذه الصفات سنكون من أهل الله".



إنجازات العصر

وأختتم: "الحمد لله من منجزات العصر المرأة تعلمت وعملت، فساعد هذا أن تترك هذه الصفات ونرجو الله أن يمن على النساء بالانتقال من الصفات التي ننكرها ولا نحبها إلي الصفات الجميلة التي تدخلنا الجنة".

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