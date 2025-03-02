الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ولد وبنت بيحبوا بعض وما ينفعش يتجوزوا يعملوا إيه علشان علاقتهم تستمر؟ على جمعة يرد

د. علي جمعة، فيتو
د. علي جمعة، فيتو

أوضح الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن كثيرا من الفقهاء والعلماء البارزين تتلمذوا على أيدي نساء، فالنساء قديما كن يقمن بالتدريس في الأزهر الشريف.

وفي برنامج "نور الدين والدنيا"، اليوم، ضرب د. جمعة مثلا بأن ابن حجر العسقلاني، أمير المؤمنين في الحديث، كانت له 52 شيخة، "يعني الستات كانت بتدرس داخل الأزهر"، يقرأ عليهن ويتعلم، وتلميذه السخاوي كانت له معلمات من النساء، والسيوطي، تلميذ السخاوي، أيضا.. مستطردا: لكن "أنا مليش ولا شيخة".. ماذا حدث؟ أين ذهبت المرأة؟! خباها العثمانيون، خلال سنوات وجودهم في مصر، وأخفوها في "الحرملك" و"السلاملك"!!

 الحب بين الرجال والنساء

وقال جمعة، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا": إن من أهم الموضوعات التي أثير حولها الجدل؛ لاصطدامها أولا بطبائع البشر، وثانيا بأعراف الناس، وثالثا بالتخوفات التي قد تنتج عنها؛


قضية الصداقة، أو الحب بين الرجال والنساء، وبين الأولاد والبنات.. مؤكدا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ترك لنا قواعد في هذا الشأن، أولها العفاف، حتى إن الناس قد أسموا بناتهم بهذه الكلمة، فالبنت نسميها "عفاف"، لأنها تكون في هذه الدائرة العفيفة البعيدة عن غضب الله، القريبة إلى طاعته، المصونة، وبما أمر الله به من أحكام شرعية مرعية.

علي جمعة عن العلاقة بين الرجل والمرأة: لها شروط مثل الوضوء للصلاة

لماذا أكثر أهل النار من النساء؟، رد غير متوقع من على جمعة



وردا على سؤال حول "ولد وبنت بيحبوا بعض، وما ينفعش يتجوزوا بحكم السن.. يعملوا إيه علشان علاقتهم تستمر؟".. أجاب المفتي الأسبق: هذا ما ينطبق عليه المثل الشعبي: "عريان باشا الملط".. مضيفا: “قصدي نحيي الكلمات اللطيفة بتاعة البلد، يعني ماحلتوش حاجة فأبوه لن يزوجه الآن.. ياللا بينا ندخل دائرة العلن، وإدراك الواقع، والإشراف”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف برنامج نور الدين والدنيا ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

مواد متعلقة

علي جمعة عن العلاقة بين الرجل والمرأة: لها شروط مثل الوضوء للصلاة

“لو ربنا بيحبنا ليه كلنا مندخلش الجنة؟”، علي جمعة يوضح الحكمة من الجزاء

لماذا أكثر أهل النار من النساء؟، رد غير متوقع من على جمعة

التنازل عن الدين مستحب، علي جمعة: الله يفضل السُنة على الفرض في حالات

ads

الأكثر قراءة

محمد صبحي يعلن رحيل الفنان مصطفى طه

إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة تقاضي رشوة

مواطن يشعل النار في نفسه أمام مسجد بالشيخ زايد

محافظ القاهرة يتفقد إخلاء شارع الجوهري ونقل الباعة الجائلين إلى جراج العتبة

علي جمعة عن العلاقة بين الرجل والمرأة: لها شروط مثل الوضوء للصلاة

ترامب يضع شرطًا واحدًا للعفو عن زيلينسكي

انخفاض سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأحد (أخر تحديث)

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

40 ثانية من الإثارة والرعب تدمر سفينة فاخرة في سيدنى

روبوت لطيف يخطف الأضواء في كرنفالات ساو باولو

خضار المحاشى نار وورق العنب بـ 100 جنيه، أسعار الخضار بسوق الساحل

المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيها سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد

أحدث أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 2 مارس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 17 والأخيرة للمرحلة الأولى من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من أكل أو شرب بعد الفجر دون أن يعلم بطلوعه؟ الإفتاء تجيب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن صاحب الوصايا (فيديو)

علي جمعة عن العلاقة بين الرجل والمرأة: لها شروط مثل الوضوء للصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية