ولد وبنت بيحبوا بعض وما ينفعش يتجوزوا يعملوا إيه علشان علاقتهم تستمر؟ على جمعة يرد

أوضح الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن كثيرا من الفقهاء والعلماء البارزين تتلمذوا على أيدي نساء، فالنساء قديما كن يقمن بالتدريس في الأزهر الشريف.

وفي برنامج "نور الدين والدنيا"، اليوم، ضرب د. جمعة مثلا بأن ابن حجر العسقلاني، أمير المؤمنين في الحديث، كانت له 52 شيخة، "يعني الستات كانت بتدرس داخل الأزهر"، يقرأ عليهن ويتعلم، وتلميذه السخاوي كانت له معلمات من النساء، والسيوطي، تلميذ السخاوي، أيضا.. مستطردا: لكن "أنا مليش ولا شيخة".. ماذا حدث؟ أين ذهبت المرأة؟! خباها العثمانيون، خلال سنوات وجودهم في مصر، وأخفوها في "الحرملك" و"السلاملك"!!

الحب بين الرجال والنساء

وقال جمعة، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا": إن من أهم الموضوعات التي أثير حولها الجدل؛ لاصطدامها أولا بطبائع البشر، وثانيا بأعراف الناس، وثالثا بالتخوفات التي قد تنتج عنها؛



قضية الصداقة، أو الحب بين الرجال والنساء، وبين الأولاد والبنات.. مؤكدا أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ترك لنا قواعد في هذا الشأن، أولها العفاف، حتى إن الناس قد أسموا بناتهم بهذه الكلمة، فالبنت نسميها "عفاف"، لأنها تكون في هذه الدائرة العفيفة البعيدة عن غضب الله، القريبة إلى طاعته، المصونة، وبما أمر الله به من أحكام شرعية مرعية.





وردا على سؤال حول "ولد وبنت بيحبوا بعض، وما ينفعش يتجوزوا بحكم السن.. يعملوا إيه علشان علاقتهم تستمر؟".. أجاب المفتي الأسبق: هذا ما ينطبق عليه المثل الشعبي: "عريان باشا الملط".. مضيفا: “قصدي نحيي الكلمات اللطيفة بتاعة البلد، يعني ماحلتوش حاجة فأبوه لن يزوجه الآن.. ياللا بينا ندخل دائرة العلن، وإدراك الواقع، والإشراف”.

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