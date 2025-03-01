“لو ربنا بيحبنا ليه كلنا مندخلش الجنة؟”، علي جمعة يوضح الحكمة من الجزاء

رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال إحدى البنات “طالما ربنا بيحبنا، ليه خلق الجنة لناس يتنعموا بيها ونار لناس يتعذبوا فيها”.



وقال علي جمعة خلال برنامج “نور الدين والدنيا” المذاع على قناة “سي بي سي”: ربنا يحبنا لإن ربنا أكرمنا وأسجد لنا الملائكة وأرد لنا الخير، الله سبحانه وتعالي لا يريد أن ندخل الجنة ويريد لهؤلاء أن يدخلوا النار بهذا الشكل الذي تتصورينه.





وتابع:"الله عليم بكل شئ، الله شيء والكون كله شيء آخر، الرب رب والعبد عبد، وهناك فارق بين المخلوف والخالق، ربنا خلق الانسان وخلق له القدرة على الاختيار من العقل، ونحن أمامنا خيارين إما الخير أو الشر، نصلى أو لا نصلي نزكي أو لا نزكي، الإنسان مميز في هذا الكون بالاختيار، بإيدينا نصلى ونزكي فنرضي ربنا وندخل الجنة أو نعمل عكس كده فندخل النار".



وأضاف:"هذا الانسان الذي حمل الأمانة منحه الله الاختيار ولم يتدخل الله في هذا الاختيار ولكنه يعلم السر وأخفى وكل شيء".



فارق الحلال والحرام

وواصل:"الله لا يتدخل فيما نقوم به ولكنه يعرفه، فأنت تختار ويكتب لنا خيرًا كان أو شرا حلالا أو حراما، الله خلق هذا الكون ليتجلى عليه بأسمائه 240 اسما تقريبا غير الـ99 اسما، نحن أمام خيارين إما الالتزام أو عدم الالتزام، والله بين لنا في كتابه العزيز المسئولية الشخصية".



إراقة الدماء في غزة

وأختتم:"ما يحدث من إراقة الدماء بلا سبب مثلما هو الحال في فلسطين، ما تسببوا فيه هيحاسبوا لإنهم اختاروا طريق الفساد وبالتالي هنا من يفسد فيها يدخل النار ومن يعمر ويرحم ويلتزم بأوامره في الكون فيدخل الجنة".

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