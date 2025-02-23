علي جمعة يكشف تفاصيل برنامجه "نور الدين والدنيا" على CBC في رمضان

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن الموسم الجديد من برنامج "نور الدين والدنيا"، مشيرًا إلى أنه يركز هذا العام على فئة الشباب في المرحلة الإعدادية والثانوية، من عمر 12 إلى 18 عامًا، باعتبارها مرحلة حاسمة في تكوين الوعي الفكري والديني.

وأكد الدكتور علي جمعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن البرنامج يأتي في إطار مواجهة التحديات الفكرية والتكنولوجية السريعة التي يتعرض لها الشباب، مع الحرص على تقديم خطاب ديني متجدد يراعي الواقع المتغير، ويوازن بين النصوص المقدسة والمستجدات العصرية، دون التفريط في الهوية الإسلامية أو المقاصد الشرعية.

فجوة بين الأجيال

وأشار إلى أن هناك فجوة بين الأجيال نتيجة التطورات السريعة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، موضحًا أن البرنامج يسعى لسد هذه الفجوة عبر تقديم محتوى ديني يربط الشباب بقيمهم الدينية والأخلاقية، دون التخويف والترهيب، بل من خلال تعزيز مفهوم الحب في العلاقة بين العبد وربه.

وأضاف المفتي السابق أن من بين القضايا التي سيتم مناقشتها هذا العام الفهم العميق للواقع، والمسائل العقائدية، ومقتضيات الحياة المعاصرة، إضافة إلى الأحكام الشرعية المرتبطة بها، مشددًا على أهمية الاستماع إلى أفكار الشباب وفتح المجال أمامهم للحوار، بدلًا من الاكتفاء بأسلوب التلقين.

واختتم الدكتور علي جمعة مداخلته بالدعاء لمصر بالأمن والاستقرار، متمنيًا أن يكون البرنامج إضافة إيجابية تعين الشباب على مواجهة تحديات العصر بفكر مستنير ومنهج وسطي.

https://www.youtube.com/watch?v=Tu3wv2tmjZ8

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