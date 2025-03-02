الأحد 02 مارس 2025
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دين ودنيا

معارك وغزوات، غزوة بواط ثاني غزوات الرسول وهدفها اقتصادي

غزوة بواط، فيتو
غزوة بواط، فيتو

غزوة بواط، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

وموعدنا اليوم مع غزوة بواط، ثاني غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

غزوة بواط

وقعت غزوة بواط في شهر ربيع الأول سنة 2 هـ، وكان سبب تسميتها بهذا الاسم وقوعها عند سلسلة جبال بواط وهي بواطان أصلها واحد فبواط الجلسي مما يلي المدينة المنورة ويصب سيلها في وادي اضم (وادي الحمض) وبواط الغوري وهي مما يلي ينبع النخل ويصب سيلها في وادي الفرعة بينبع النخل وقريب من بواط سلسلة جبال رضوى لذا كان المتقدمين يشيرون إلي رضوى عند وصفهم لغزوة بواط.

 

أحداث غزوة بواط - سطور
غزوة بواط

أحداث غزوة بواط 

 خرج رسول الله للمرة الثانية، بعد غزوة الأبواء، في غزوة بواط، التي كانت في شهر ربيع الأول سنة 2 هـ الموافق سبتمبر سنة 623 م، في مائتين من أصحابه، يعترض عيرًا لقريش. فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش، وألفان وخمسمئة بعير، فبلغ بواطا من ناحية رضوى. علمت عيون قريش بخروج المسلمين فأسرعت القافلة بحركتها وسلكت طريقًا غير طريق القوافل المعبدة، فتخطت المسلمين، ورجع المسلمون إلى المدينة. استخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ، ويقال السائب بن عثمان بن مظعون واللواء كان أبيض، وحامله سعد بن أبي وقاص.

 

هدف غزوة بواط

كان هدف غزوة بواط هو الوصول إلى بواط على الطريق التجارية بين مكة والشام والاستيلاء على قافلة قريش التجارية المارة بتلك المنطقة المكونة من 2500 بعير وهو نوع من الحصار الاقتصادي على قريش.

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غزوة بواط بوابة فيتو شهر رمضان المعارك والغزوات المعارك والغزوات الإسلامية التاريخ الاسلامي الرسول صلي الله عليه وسلم بواط قريش

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