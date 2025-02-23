الأحد 23 فبراير 2025
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محافظات

نائب محافظ أسوان يشارك بالحفل الختامي للسمبوزيوم الدولي في دورته الـ 29 (صور)

حفل ختام سمبازيوم
حفل ختام سمبازيوم أسوان الدولى

كلف اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بحضور الحفل الختامي لسمبوزيوم أسوان الدولى فى دورته الـ 29، وذلك بمشاركة المعمارى حمدى سطوحى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان أكرم المجدوب قوميسير عام السمبوزيوم، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.

عاصمة الشباب والاقتصاد الافريقيى 

وفى كلمة محافظ أسوان تم التأكيد على ترحيب عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية لمواصلة استضافة مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى، والذى أصبح حدثًا فنيًا وثقافيًا، وتنويرًا عالميًا تحتضنه أرضها الطيبة، فأسوان كانت وما زالت مركزًا لتلاقى الحضارات والثقافات ومنبعًا للتراث الإنسانى الأصيل، ومقصدًا سياحيًا متفردًا على المستوى الإقليمى والدولى.

 وأشار نائب المحافظ إلى أن إحتفالنا بختام الدورة الـ 29 لسمبوزيوم أسوان الدولى يجسد اهتمام وزارة الثقافة والدولة بالإبداع الفنى والتنويرى ليصبح ملتقى للفنانين والمبدعين لهذا الفن من جميع أنحاء العالم، ولتتحول أسوان إلى مزار ومقصدًا لكبار النحاتين، لافتًا إلى إن المتحف المفتوح بالشلال والذى يؤصل لفن النحت على الجرانيت يحمل إستثمارًا فنيًا وإبداعيًا وسياحيًا فى المستقبل القريب تمهيدًا لوضعه على الخريطة السياحية، وهو الذى سنعمل عليه جاهدين بالتنسيق مع الوزير الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويتكامل ذلك مع حرصنا على وضع الأعمال الفنية للسمبوزيوم ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية.

هذا وقد بدأت الفعاليات بقيام نائب محافظ أسوان ومرافقوه بتفقد الأعمال الفنية التى أنتجتها الدورة الحالية للمهرجان والتى بلغت 11 عملا فنيا للفنانين المصريين والأجانب من دول ألمانيا، وتركيا، وجورجيا، والمكسيك، بجانب 4 فنانين مصريين، بالإضافة إلى مشاركة 3  من النحاتين الشباب فى ورشة العمل المصاحبة لفعاليات السيمبوزيوم، ثم أعقبه تكريم المشاركين بالدورة الحالية.

والسمبوزيوم هو تجمع أو لقاء يناقش فيه مجموعة من الأشخاص — غالبًا من المتخصصين أو المهتمين — موضوعًا معينًا، سواء كان أكاديميًا، ثقافيًا، فنيًا، أو علميًا. ويأخذ عدة أشكال حسب المجال:

في المجال الأكاديمي: يكون بمثابة ندوة علمية، حيث يقدم المشاركون أوراق بحثية أو مداخلات حول قضية محددة، يليها نقاش مفتوح.
في الفنون: مثل سمبوزيوم النحت، يجتمع الفنانون لعرض أعمالهم، تبادل الأفكار، وأحيانًا العمل على مشاريع مشتركة في أجواء إبداعية.
في الفلسفة: أصل الكلمة يعود للثقافة الإغريقية، حيث كان السمبوزيوم يعني تجمعًا فلسفيًا أو أدبيًا، غالبًا في إطار غير رسمي، يتخلله نقاش فكري وشعر وموسيقى.

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​ أسوان مهرجان الثقافة الافريقية سمبازيوم أسوان

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