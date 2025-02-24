مصرع وإصابة ٧ سودانين في حادث بطريق العلاقى بأسوان

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين، اليوم، الإثنين، جميعهم قادمين من دولة السودان في حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقي جنوب شرق مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى والوفيات إلى المشرحة العمومية.

انقلاب سيارة في طريق العلاقي

تلقى مدير أمن اسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، على طريق "العلاقى أسوان" جنوب شرق مدينة أسوان، وكانوا قادمين من دولة السودان بطرق غير شرعية وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقى العلاج اللازم، كما تم وضع جثث المتوفيين بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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