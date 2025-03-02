الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

حريق في سوق الجملة بطنطا بسبب الألعاب النارية

حريق بسوق الجملة
حريق بسوق الجملة في طنطا، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية في السيطرة على حريق محدود اندلع داخل سوق الجملة بمدينة طنطا، دون وقوع أي إصابات، وذلك نتيجة لاستخدام الألعاب النارية.

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وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل السوق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب في كمية من الأقفاص المستخدمة داخل السوق، وقد تمكنت القوات بالاشتراك مع الأهالي من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء السوق، والسيطرة عليها في وقت قياسي.

وأكدت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع البدء في التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

ودعت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى ضرورة توخي الحذر ومنع استخدام الألعاب النارية داخل الأسواق، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.
 

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق

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