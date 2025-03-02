الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثث ضحايا حريق شقة كرداسة

حريق شقة
حريق شقة

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثث ضحايا حريق شقة كرداسة بعد تناول الإفطار في أول أيام شهر رمضان.

 

وكلفت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائي لفحص آثار حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة مركز كرداسة بعد تناول الإفطار في أول أيام شهر رمضان، نتج عنها تفحم صغيرين ووفاة والدتهما إثر سقوطها من شرفة الشقة بالطابق الخامس هربا من الحريق، وذلك للوقوف على أسباب الحريق وكشف ملابساته.

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السيدة وزوجها وبرفقتهم أطفالهم أحدهم عمرهم 3 سنوات والآخر عامين، استأجرا الشقة محل الواقعة منذ أيام، وأكد شهود العيان لرجال المباحث أنهم تفاجأوا باشتعال الحريق بالشقة وسقوط الأم من الطابق الخامس محل الواقعة.

 

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

 

وكانت قد شهدت منطقة كرداسة حريقًا مروعًا نشب داخل شقة سكنية، وأسفر عن مصرع طفلين وتفحم جسديهما فيما قفزت أمهما من الطابق الخامس هربًا من النيران ولقت مصرعها على الفور.

 

نشوب حريق في شقة بكرداسة


وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية وأسفر عن تفحم جثتي طفلين فيما قفزت والدتهما من الطابق الخامس هربًا من النيران وتوفيت على الفور.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية أول أيام شهر رمضان حريق داخل شقة سكنية حريق شقة كرداسة دائرة مركز كرداسة غرفة عمليات الحماية المدنية فريق من المعمل الجنائي نشوب حريق داخل شقة سكنية منطقة كرداسة نيابة الجيزة مركز كرداسة غرفة عمليات الحماية شقة كرداسة كرداسة المعمل الجنائي شهر رمضان

مواد متعلقة

شهود العيان يكشفون ساعات الرعب في تفحم طفلين ومصرع والدتهما في حريق كرداسة

تجديد حبس المتهم بقتل سائق في البراجيل

تأجيل محاكمة المتهم بقتل عامل رميا بالرصاص في الجيزة

غياب الزواج الشرعي ينفي النسب، حيثيات حكم رفض نسب طفل للاعب الكرة إسلام جابر (مستند)

التصريح بدفن جثة عامل توفي صعقا بالكهرباء في الجيزة

المعمل الجنائي يعاين حريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص في كرداسة

قرار عاجل من النيابة في حادث قتل طالب ببولاق الدكرور

حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بمخدر الآيس
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: نقل إبراهيم شيكا للعناية المركزة، تفاصيل مشاجرة بين عائلتين في الفيوم، مفاجأة عن هجوم ليلة 7 أكتوبر، حكاية انتحار أحمد زكي

زوجة اللاعب إبراهيم شيكا تعلن حجزه في العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

أحرقوا تسلا، احتجاجات ضد ماسك تجتاح مدنًا أمريكية

جعفر العمدة 2، عمرو سعد يتعرض للانتقاد بسبب محمد رمضان بعد عرض مسلسله الجديد

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور ثاني أيام رمضان

شهود العيان يكشفون ساعات الرعب في تفحم طفلين ومصرع والدتهما في حريق كرداسة

حتى إشعار آخر، إسرائيل توقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

حدث في 2 رمضان، انتصار المسلمين في الجزائر على ملكة البربر "ديهيا"

منوعات

المزيد

طائر يشعل النيران في محرك طائرة شحن (فيديو)

التحام مركبة "بروجريس إم إس 30" بالمحطة الفضائية الدولية

وفاة ثاني حالة بسبب تفشي الإيبولا في أوغندا

عشرات القتلى والمصابين في تصادم حافلتين غرب بوليفيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

بنات إبليس تسخر قرين المداح للتلاعب بأسرته بالحلقات الأولى من الجزء الخامس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حدث في 2 رمضان، انتصار المسلمين في الجزائر على ملكة البربر "ديهيا"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 2 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية