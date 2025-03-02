الأحد 02 مارس 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

كأس الاتحاد الإنجليزي، تقام اليوم الأحد مباراتين في منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

نيوكاسل × برايتون - 3:45 مساء | بي ان سبورت 2

مانشستر يونايتد × فولهام - 6:30 | بي ان سبورت 2

مانشستر سيتي يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد

وفاز فريق مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش على نظيره بليموث بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل بليموث هدف التقدم عن طريق لاعبه تالوفيروف في الدقيقة 38، وتعادل السيتي عن طريق أوريلي في الدقيقة الأولي من الوقت البدل الضائع للشوط الأول. 

وأضاف أوريلي الهدف الثاني في الدقيقة 76، وسجل الثالث دي بروين في الدقيقة 90. 

وبتلك النتيجة يتأهل فريق ‏مانشستر سيتي إلى ربع‬ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد، بعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام.

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كأس الاتحاد الإنجليزي نيوكاسل مانشستر يونايتد فولهام برايتون

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