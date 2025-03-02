الأحد 02 مارس 2025
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سياسة

رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة ملفى الطاقة المتجددة ودعم الصادرات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتى من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الأعضاء بشأن ملفى الطاقة المتحددة ودعم الصادرات المصرية.

استغلال وادي السيليكون في مصر

 ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.

دعم الصادرات المصرية والترويج الخارجي لها

كما يناقش الشيوخ طلب النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة.

 

زيادة التنافسية للصادرات المصرية 

ويناقش أعضاء الشيوخ طلب النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

 

كما يناقش أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

 

تحديات تواجه قطاع الكهرباء والطاقة 

 كما يناقش الشيوخ طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء،و لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.

جدول أعمال مجلس الشيوخ

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، كذلك مناقشة طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

وتناقش جلسات الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.

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