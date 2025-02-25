عمر مهنا: رئيس الوزراء يظهر اهتمامًا كبيرًا برؤى المجالس لتنمية الصادرات

أكد عمر مهنا عضو ا لمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، وعضو اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، عن اهتمام رئيس مجلس الوزراء برؤى المجالس لتنمية الصادرات، مشيرا إلى تقديره للمجهود المبذول من قبل اللجنة في هذا الصدد، وذلك خلال مشاركته في اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وقال إن اللجنة تلقت رؤى القطاعات المختلفة لتنمية صادراتها وانه سيتم بلورتها في ورقة عمل واحدة تتضمن المشاكل والحلول تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد مهنا على النية الصادقة من الحكومة لتسوية هذه المشاكل بما ينعكس على زيادة إلانتاجية ووجود فائض للتصدير.

لجنة تنمية الصادرات

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اصدر قرارًا بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

وتم تشكيل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس أحمد عبد العزيز عز، هاني نبيه عزيز برزي، عبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، أيمن عشري مرجان، والدكتور رياض منير أرمنيوس، والدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس أحمد أحمد صادق السويدي، هاني سليم عزيز قسيس، والمهندس فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.

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