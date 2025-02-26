رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء نص البرقية كالتالي: “يشرفنى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أن نتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهانى القلبية بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة، وإننا إذ نبتهل إلى الله العلى القدير في هذا الشهر الفضيل المفعم بنفحات الايمان، أن يجعله شهر خير وبركة على مصرنا الغالية وشعبها الوفى وعلى الأمتين الإسلامية والعربية، لندعو الله أن يوفقكم في جهودكم المخلصة لمساندة كل القضايا العربية والاسلامية، سائلين المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يحفظكم ويسدد على طريق الخير خطاكم، إنه سميع مجيب الدعاء”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.