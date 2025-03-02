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المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

لعبة المحيبس في العراق،
لعبة المحيبس في العراق، فيتو

مع دخول شهر رمضان المبارك، تعيش المقاهي والصالات الرياضية في العراق خلال هذا الشهر، أجواء فريدة وغير شائعة في البلدان العربية الأخرى، حيث يتجمع عشرات أو مئات وأحيانا آلاف الرجال من مختلف الأعمار، للعب "المحيبس".

لعبة المحيبس في العراق

وتجدر الإشارة إلى أن اسم لعبة المحبيس هو مشتق من تصغير اسم "المحبس"، وهو خاتم الأصبع، حيث يخفيه أحد أعضاء الفريق الأول، بإحدى يديه، ويتوجب على قائد الفريق الثاني العثور عليه من بين باقي أعضاء الفريق، معتمدا على الفراسة فقط.

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ولكن ذلك الوصف لا يعكس أجواء الحماسة التي يعيشها اللاعبون؛ وهو ما يدفع عشاق اللعبة الكثر في العراق، إلى التوجه إلى مكان اللعبة المتفق عليه، بعد إفطار يوم الصيام.

إذا يفضل عشاق المحيبس في العراق، لعبتهم الشعبية على عروض الدراما التلفزيونية والمحتوى الهائل والمتجدد لمواقع التواصل الاجتماعي في هواتفهم.

وتشهد اللعبة حماسًا خلال تنقل الكشاف، وهو قائد الفريق الذي يتوجب عله تمييز لاعب الفريق الآخر الذي يخفي الخاتم بيديه.

يعتمد الكشاف على رصد أعراض الخوف والقلق التي تظهر على حامل المحبس، خشية اكتشاف ما في يده، وخسارة فريقه.

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المحيبس شهر رمضان العراق المقاهي الصالات الرياضية لعبة المحيبس

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