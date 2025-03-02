المحيبس، أبرز الألعاب في العراق خلال شهر رمضان

مع دخول شهر رمضان المبارك، تعيش المقاهي والصالات الرياضية في العراق خلال هذا الشهر، أجواء فريدة وغير شائعة في البلدان العربية الأخرى، حيث يتجمع عشرات أو مئات وأحيانا آلاف الرجال من مختلف الأعمار، للعب "المحيبس".

لعبة المحيبس في العراق

وتجدر الإشارة إلى أن اسم لعبة المحبيس هو مشتق من تصغير اسم "المحبس"، وهو خاتم الأصبع، حيث يخفيه أحد أعضاء الفريق الأول، بإحدى يديه، ويتوجب على قائد الفريق الثاني العثور عليه من بين باقي أعضاء الفريق، معتمدا على الفراسة فقط.

ولكن ذلك الوصف لا يعكس أجواء الحماسة التي يعيشها اللاعبون؛ وهو ما يدفع عشاق اللعبة الكثر في العراق، إلى التوجه إلى مكان اللعبة المتفق عليه، بعد إفطار يوم الصيام.

إذا يفضل عشاق المحيبس في العراق، لعبتهم الشعبية على عروض الدراما التلفزيونية والمحتوى الهائل والمتجدد لمواقع التواصل الاجتماعي في هواتفهم.

وتشهد اللعبة حماسًا خلال تنقل الكشاف، وهو قائد الفريق الذي يتوجب عله تمييز لاعب الفريق الآخر الذي يخفي الخاتم بيديه.

يعتمد الكشاف على رصد أعراض الخوف والقلق التي تظهر على حامل المحبس، خشية اكتشاف ما في يده، وخسارة فريقه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.