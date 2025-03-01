السبت 01 مارس 2025
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رياضة

اتحاد الكرة الطائرة يعلن مواعيد قمة الأهلي والزمالك في نصف نهائي الدوري

الأهلي
الأهلي

 الكرة الطائرة، حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الأهلي والزمالك يومي 16 و18 مارس الجاري.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي بنظام بيست أوف 3، وهو ما يعني حاجة الفريق إلى الفوز في مباراتين من أجل التأهل للدور النهائي.

وتستضيف صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر مباريات الدور قبل النهائي بين فريقي الأهلي والزمالك.

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