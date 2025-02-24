الكرة الطائرة، الزمالك يتلقى خطابا رسميا بموعد مباراة سبورتنج
الكرة الطائرة، تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة الطائرة، بشأن موعد مواجهة الفريق الأول "رجال" مع نظيره سبورتنج في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.
موعد مباراة الزمالك وسبورتنج في الكرة الطائرة
وتقرر إقامة مباراة الزمالك وسبورتنج، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل، في تمام الساعة 10.30 مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.
الزمالك يواجه طلائع الجيش غدا بربع نهائي الدوري
ويستعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، في أولى مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري.
الجهاز الفني لطائرة الزمالك
ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، حاتم قنديل مدلكًا، أحمد سالم مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات.
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