الكرة الطائرة، الزمالك يتلقى خطابا رسميا بموعد مباراة سبورتنج

الكرة الطائرة، تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة الطائرة، بشأن موعد مواجهة الفريق الأول "رجال" مع نظيره سبورتنج في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

موعد مباراة الزمالك وسبورتنج في الكرة الطائرة

وتقرر إقامة مباراة الزمالك وسبورتنج، يوم الجمعة الموافق 7 مارس المقبل، في تمام الساعة 10.30 مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

الزمالك يواجه طلائع الجيش غدا بربع نهائي الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، المقرر لها غدًا الثلاثاء، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، في أولى مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري.

طائرة الزمالك

الجهاز الفني لطائرة الزمالك

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، وليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، عبد الرحمن غانم إخصائيًا للتأهيل، حاتم قنديل مدلكًا، أحمد سالم مخططًا للأحمال، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات.



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