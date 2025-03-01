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محافظات

استقرار أسعار الدواجن في محافظة الفيوم أول أيام شهر رمضان

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار الأمس، وتراوحت اسعار الفراخ البيضاء، اليوم السبت، ما بين 90 و100 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري. 

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 95 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 110 و125 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض ما بين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  110  و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130  الي 140 جنيها، وسجل سعر كيلو الارنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه  205 و225 جنيها  وفي السوبر ماركت 230 جنيها، وسجل كيلو الاوراك 105 جنيهات، وكيلو كبد وقوانص 105 جنيها، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس 150 جنبها، كيلو شيش طاووق 205 جنيها، كيلو حمام كداب 160 جنيها، كيلو كبدة صافى 150  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 210 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيهاا، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 210 جنيهات، كيلو الأجنحة 80 جنيها، كيلو الهياكل 55 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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