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التحام مركبة "بروجريس إم إس 30" بالمحطة الفضائية الدولية

محطة فضائية، فيتو
محطة فضائية، فيتو

التحمت مركبة "بروجريس إم إس 30" الفضائية الروسية بالمحطة الفضائية الدولية، ونقلت إليها شحنة من الوقود والأغذية ومختلف المستلزمات الضرورية لرواد الفضاء.

وكان صاروخ "سويوز 2.1 آ" الحامل للمركبة قد انطلق من مطار "بايكونور" الفضائي على أراضي كازاخستان الساعة 0:24 بتوقيت موسكو، يوم 28 فبراير.

وبعد حوالي 9 دقائق أوصل الصاروخ مركبة "بروغريس" إلى المدار. وبعد حولي 50 ساعة وصلت المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية.

ومن المقرر أن تستمر مهمة المركبة 193 يوما.

وحسب بيان لمؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الفضائية الروسية، فإنه كان على متن المركبة 2.6 طن من مختلف المواد والمعدات التي نقلتها إلى المحطة الدولية، بما فيها 950 كجم من الوقود و420 ليترا من مياه الشرب و50 كجم من النيتروجين.

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