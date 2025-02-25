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انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن مركبة Progress MS-28 تنفصل اليوم الثلاثاء عن المحطة الفضائية الدولية، استعدادا لاستقبال المحطة لمركبة Progress MS-30.

 

استقبال المحطة لمركبة Progress MS-30

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء في بيان صادر عن الوكالة:"يوم الثلاثاء 25 يناير، وحوالي الساعة 23:17 بتوقيت موسكو، ستنفصل مركبة Progress MS-28 عن وحدة Zvezda الروسية التابعة لمحطة الفضاء الدولية، ونحو الساعة 02:25 سيتم تفعيل محركات الكبح الخاصة بالمركبة، لتدخل المركبة إلى الغلاف الجوي للأرض، ستحترق معظم أجزاء المركبة في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي، أما الأجزاء غير القابلة للاحتراق ستسقط في منطقة لا تمر عبرها السفن في القسم الجنوبي من المحيط الهادئ".

دخول المركبة إلى الغلاف الجوي للأرض

وصلت مركبة Progress MS-28 إلى المحطة الفضائية الدولية في 17 أغسطس الماضي، وحملت على متنها معدات وأجهزة علمية، والمؤن والمياه لرواد المحطة، ونقلت أيضا مطياف الأشعة السينية SPIN-X1-MVN، الذي قام رواد الفضاء بتثبيته خارج وحدة Zvezda الروسية التابعة للمحطة في ديسمبر الماضي.

وأشارت وكالة "روس كوسموس" إلى أن مركبة الشحن الروسية Progress MS-30 ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية في 28 يناير الجاري، ومن المفترض أن تلتحم بالمحطة في 2 مارس القادم.

و"Progress MS" هي مركبات شحن فضائية طورتها روسيا لعمليات إمداد المحطة الفضائية بالبضائع، وتستخدم لنقل المعدات العلمية والماء والأكسجين والغذاء إلى المحطة، وعندما تكون هذه المركبات ملتحمة بالمحطة يمكن استعمال محركاتها النفاثة لتعديل مدار المحطة في الفضاء.

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