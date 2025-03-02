منتخب الناشئين: الكاف لم يبلغنا حتى الآن بمواعيد مباريات أمم إفريقيا بالمغرب

منتخب الناشئين، كشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لم يخطرنا حتى ألان بجدول مباريات بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لفيتو، أنه على الرغم من أن الكاف أجرى القرعة وتحددت المنتخبات المنافسة لمنتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا، إلا أنه حتى ألان لم يعلن الكاف عن مواعيد وترتيب المباريات.

غموض حول موعد إرسال القائمة النهائية

وأضاف المصدر، أن الكاف لم يخطرنا حتى ألان بموعد إرسال القائمة النهائية للاعبين الذيين سيمثلون منتخب مصر في البطولة حتى ألان، مشيرا إلى أن القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في البطولة ستضم 22 لاعبا لكل فريق

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين يستعد لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب

ويستعد المنتخب بقيادة أحمد الكاس المدير الفني للفريق، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل 2025، ويتأهل من خلالها 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر شهر نوفمبر 2025.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

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