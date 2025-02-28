الجمعة 28 فبراير 2025
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رياضة

موعد سفر منتخب الناشئين إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا

منتخب الناشئين، فيتو
منتخب الناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، حدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 30 مارس الي 19 أبريل المقبلين، بمشاركة ستة عشر منتخبا إفريقيا.

موعد سفر منتخب الناشئين الي المغرب

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أن بعثة الفريق تتوجه الي المغرب يوم 26 مارس المقبل، قبل انطلاق البطولة بأربعة أيام 

ويستعد المنتخب بقيادة أحمد الكاس المدير الفني للفريق، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل 2025، ويتأهل من خلالها 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر شهر نوفمبر 2025.

منتخب مصر يتعادل مع المغرب سلبيا

 وتعادل منتخب مصر مع نظيره المغربي بدون أهداف، بالمواجهة الأولى التي خاضها الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات البطولة الودية.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

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