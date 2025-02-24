منتخب الناشئين تحت 17 سنة يستعد لأمم إفريقيا، مصر تعود للكان بعد غياب 14 عاما، بطولة وحيدة للفراعنة في 3 مشاركات،الكأس يسعى للتتويج باللقب والتأهل لمونديال قطر

منتخب الناشئين، بدأ العد التنازلي على انطلاق النسخة الخامسة عشر من بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر في نفس العام.

عودة مصر للبطولة بعد غياب

ونجح منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس، في التأهل عن جدارة وإستحقاق للنسخة الـ15 لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، بعدما توج بطلا لدورة شمال أفريقيا التي أقيمت في المغرب في شهر نوفمبر الماضي

أحمد الكاس، فيتو

أخر ظهور لمصر في أمم إفريقيا للناشئين

وجاء تأهل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة في نسختها القادمة بعد غياب 14 عاما، حيث كان ظهوره الأخير في نسخة 2011 والتي ودعها ناشئي من دور المجموعات.

منتخب مصر يبدأ تحضيراته لأمم إفريقيا

وبدأ منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الأسبوع الماضي، إستعداداته لخوض معمعة بطولة أمم إفريقيا، حيث دخل الفريق في معسكر تدريبي في مركز المنتخبات الوطنية، ثم شارك في دورة دولية بالمغرب، خاض خلالها ثلاث مواجهات ودية قوية أمام المغرب وزامبيا والسنغال

ومن المقرر، أن يدخل منتخب الناشئين معسكرا تدريبيا طويلا في شهر مارس المقبل، يستمر حتى موعد السفر إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا للناشئين

منتخب الناشئين يستعد لأمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

أحمد الكاس يسعى للتويج باللقب الإفريقي

ويطمح أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، في أول تجربة تدريبية له مع المنتخبات الوطنية، في تكرار إنجاز 1997 حينما توج الفراعنة الصغار بلقب البطولة القارية للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، والتي أقيمت على الأراضي المصرية.

منتخب مصر بطل دورة شمال إفريقيا للناشئين، فيتو

ثلاث مشاركات ولقب وحيد لمنتخب مصر

شارك منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، ثلاث مرات، حيث كان الظهور الأول لناشئي الفراعنة في نسخة 1997، التي أقيمت في القاهرة

وحقق منتخب مصر للناشئين اللقب مرة واحدة فقط في ظهوره الأول على أرضه ووسط جماهيره في نسخة عام 1997، بعد الفوز على منتخب مالي في المباراة النهائية بهدف دون مقابل، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن الفراعنة الصغار من إضافة أي لقب آخر إلى خزائنهم في هذه المرحلة السنية

الظهور الثاني لمنتخب مصر كان في نسخة 2003 التي أقيمت في ضيافة إيسواتيني، واحتل فيها المركز الرابع، بعد الخسارة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 3-1 أمام منتخب نيجيريا

وكان الظهور الثالث والأخير للفراعنة الصغار في نسخة 2011، التي أقيمت في ضيافة رواندا، وشهدت وداع مبكر للمنتخب المصري من دور المجموعات

منتخب نيجيريا تحت 17 سنة، فيتو

المنتخبات الأكثر تتويجًا

هناك خمسة منتخبات تتصدر قائمة الأكثر تتويجًا ببطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة برصيد لقبين لكل منها، وهي غانا وجامبيا، والكاميرون، ومالي، ونيجيريا

ويسعى المنتخب المصري إلى الانضمام لهذه القائمة الذهبية، حيث سيكون الفوز باللقب في النسخة المقبلة بمثابة معادلة لهذه الفرق من حيث عدد الألقاب.

فيما تمكنت أربع منتخبات من التتويج باللقب مرة واحدة وهي بوركينافاسو وساحل العاج ومصر والسنغال

16منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للناشئين

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي تقام في المغرب 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - تونس - بوركينا فاسو - كوت ديفوار - أنغولا - زامبيا - جنوب أفريقيا - السنغال - مالي - جامبيا - تنزانيا - أوغندا - الصومال - بجانب منتخبين من وسط أفريقيا).

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين، فيتو

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات جنوب أفريقيا، وبوركينا فاسو وممثل منطقة وسط أفريقيا الذي لم يتأهل بعد

10 منتخبات تتأهل لمونديال الناشئين 2025

بطولة أمم إفريقيا بالمغرب يتأهل منها 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2025 التي تضم 48 فريقا، والتي ستقام في قطر في الفترة من 5 إلى 27 نوفمبر من العام الحالي.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، ومحمد الصايغ منسقا اعلاميا، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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