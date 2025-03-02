الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

مصرع عامل صعقا أثناء سرقة مجموعة أسلاك كهربائية بأكتوبر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقى عامل متعاطي للمخدرات مصرعه في الساعات الأولى من اليوم الثاني لشهر رمضان المبارك، أثناء محاولته  سرقة مجموعة أسلاك كهربائية من داخل محول كهرباء بدائرة قسم شرطة تاني أكتوبر.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة  العامة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم كريم سمير رئيس مباحث أكتوبر ثانٍ بوجود جثة بجوار محول كهرباء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة ويبلغ من العمر  (33 سنة)، عامل وتبين أنه مدمن على تعاطي المواد المخدرة، وتوفي صعقًا أثناء سرقته كابل كهرباء.
 

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اسلاك كهربائية كاميرات المراقبة شرطة تاني اكتوبر النيابة العامة

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